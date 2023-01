Landrat Diebstähle wegen Asylsuchenden in Liestal? Die Regierung liefert Antworten Im Liestaler Stedtli komme es häufiger zu Ladendiebstählen, seit in der nah liegenden Militärsporthalle Asylsuchende leben. Nun gibt die Baselbieter Regierung Auskunft.

Liestaler Ladenbesitzer hatten sich über Diebstähle beschwert. Juri Junkov

Von 18 Fällen im Jahr 2021 auf 55 Fälle im Jahr 2022: Die von Personen mit Asylstatus begangenen Vermögensdelikte haben in Liestal zugenommen. Das geht aus der Antwort hervor, welche die Baselbieter Sicherheits- sowie die Finanz- und Kirchendirektion auf die Frage des SVP-Landrats Peter Riebli lieferten.

Riebli wollte wissen, ob es mittlerweile Zahlen zu den Ladendiebstählen im Stedtli gibt und ob sich der Verdacht, sie stünden in Zusammenhang mit der Nutzung der Militärhalle als Asylunterkunft, erhärtet habe. Bei den in der Regierungsantwort genannten Zahlen handelt es sich überwiegend um Ladendiebstähle, gefolgt von Diebstählen ab und aus Fahrzeugen.

Verlegt und getrennt untergebracht

Riebli fragt weiter, was die Regierung «gegen delinquente Asylsuchende zu unternehmen» gedenke. Die Regierung beteuert, dass sowohl die Baselbieter Polizei als auch das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Problematik erkannt und Massnahmen ergriffen hätten.

So werde, zusätzlich zur erhöhten Polizeipräsenz im Stedtli, seit Anfang des Jahres im Auftrag des SEM eine zusätzliche Fusspatrouille der Firma Protectas für die Sicherheit in der Innenstadt eingesetzt. Wiederholt delinquente Asylsuchende würden in ein anderes Zentrum verlegt und dabei getrennt von anderen delinquenten Asylsuchenden untergebracht.

Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer betonte im Landrat, man sei der Meinung, die Situation habe sich bereits stark verbessert. «Das ergeben auch die Rückmeldungen der KMU.» Die Asylunterkunft wird spätestens Ende März geschlossen.