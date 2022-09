Landrat Emotional, aber erfolglos: Widerstand gegen Machtverlust der Baselbieter Schulräte scheitert Einige Landrätinnen und Landräte wehrten sich gegen die Änderung des Bildungsgesetzes, welche die Führungsstrukturen in der Volksschule umkrempeln will. Sie blieben in der ersten Lesung aber chancenlos.

Bildungsdirektorin Monica Gschwind betonte die Wichtigkeit der Gesetzesänderung. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Am Vormittag schien es in der Landratssitzung vom Donnerstag noch, als würde die erste Lesung über eine Änderung des Bildungsgesetzes kaum zu Debatten führen. Der «gutschweizerische Kompromiss», wie Pascal Ryf (Mitte), Präsident der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission (BKSK) ihn nannte, kam über neun Monate in zehn Kommissionssitzungen zu Stande. Dies, nachdem die Kommission auf die ursprüngliche Regierungsvorlage nur knapp mit 7 zu 6 Stimmen eingetreten war.

Die neue Vorlage fordert eine Trennung der operativen und strategischen Aufgaben in Sekundarschulen, Gymnasien und den vom Kanton getragenen Sonderschulen. Die Anstellung von Lehrpersonen beispielsweise würde als operative Aufgabe der Schulleitung unterliegen und nicht mehr dem Schulrat. Dieser würde sich auf strategische Aufgaben konzentrieren; etwa das Ausarbeiten des Schulprogramms. Auch um alle schülerbezogenen Beschwerden würde sich der Schulrat weiterhin kümmern – ausser bei Schulausschlüssen. Für Letztere wäre der Regierungsrat zuständig.

«Gröber irritiert» über Widerstand

Grösstenteils war das Geschäft unbestritten. Dass die Schulräte durch die Gesetzesänderung an Bedeutung verlieren würden, wie es im Vorfeld hiess, wurde mehrfach verneint. Es war die Rede von Win-win-Situationen, von gestärkter Teilautonomie der Schulen. Roman Brunner (SP) fand zwar nicht, dass das Anstellen von Lehrpersonen eine operative Tätigkeit sei:

«Dass diese Aufgabe neu bei der Schulleitung liegt, hätten wir gerne anders gesehen.»

Die Verschiebung der Kompetenzen geschehe aber «zu Gunsten klarer Zuständigkeiten».

Andrea Heger (EVP) sprach für die EVP/Grünen-Fraktion: Trotz des Kompromisses seien in der Fraktion nicht alle mit der Vorlage einverstanden. Es sei zwar keine Abschaffung, in den Augen einiger jedoch eine Schwächung der Schulrätinnen und Schulräte. «Wir werden deshalb mit leichter Mehrheit nicht zustimmen.»

In Anbetracht der nur leise geäusserten Kritik der Fraktionssprecherinnen und -sprecher kam die emotionale, mehrere Stunden dauernde Debatte am Nachmittag umso überraschender. Ursula Wyss (SP) stellte einen Antrag auf Nichteintreten. Dies mit der Begründung, dass zuerst die Trägerschaft über die gesamte Volksschule vereinheitlicht werden solle. Damit nahm sie auf, was die oberste Baselbieter Schulrätin Ursula Berset jüngst im bz-Interview gefordert hatte. Julia Kirchmayr-Gosteli (Grüne) fand, eine Veränderung sei nicht nötig. Werner Hotz (EVP), selber Schulrat an der Sekundarschule Allschwil, meinte:

«Die meisten Schulleitungen sind zufrieden mit den Schulräten. Ich kann gut mit dem Status quo leben.»

Und Michael Bürgin (Grüne) betonte, dass die Schulleitungen mit der Vorlage unglücklich seien.

Darüber ärgerten sich andere Landrätinnen und Landräte: Jan Kirchmayr (SP) etwa betonte, dass sich die Vorlage von derjenigen der Regierung unterscheide.

«Wir haben jetzt eine runde Sache. Wenn wir sie jetzt ablehnen oder gar nicht erst eintreten, dann könnte die Abschaffung der Schulräte doch plötzlich zum Thema werden.»

Und Parteikollegin Miriam Locher rief ihre Ratskolleginnen und -kollegen dazu auf, die Vorlage bis zur zweiten Lesung in zwei Wochen besser zu studieren: Der neue Kompromiss sei den Wünschen der Schulleitungen entsprechend angepasst worden. «Ich bin gröber irritiert, dass wir nach einem 12-zu-1-Entscheid in der Kommission so viele Gegnerinnen und Gegner haben», schloss sie ihr Votum.

Gemeinden sollen selber entscheiden

Bei der Abstimmung über das Eintreten sagten schliesslich mit 72 Stimmen doch die meisten Ja. Die 6 Nein-Stimmen stammten grösstenteils aus links-grüner Ecke, 3 Personen enthielten sich. Unbestritten eingetreten wurde anschliessend auf die Änderung des Bildungsgesetzes auf Primarstufe.

Diese soll generell im «Schulratmodus» geführt werden, Gemeinden könnten sich aber entscheiden, die Aufgaben dem Gemeinderat zu übergeben. Für die Schulrats-Variante wäre ein Gemeindeversammlungsbeschluss notwendig, für den Gemeinderatsmodus eine Volksabstimmung.