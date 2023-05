Landrat Gewichtige Wechsel bei den Präsidien der Landratskommissionen: SVP schnappt sich Finanzen, SP die Gesundheit Nun ist bekannt, welche Parteien in der nächsten Legislaturperiode welche Präsidien der landrätlichen Kommissionen stellen. Es stehen einige markante Änderungen an.

Während das Regierungsgebäude in Liestal umgebaut wird, tagt der Landrat in einem Provisorium an der Kasernenstrasse. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Bei der Arbeit des Baselbieter Landrats kommt den Kommissionen eine grosse Bedeutung zu. In ihnen werden die Geschäfte vorbesprochen und sie geben Empfehlungen zu den einzelnen Vorlagen ab. Dementsprechend von Belang ist, welche Parteien die Präsidien der Kommissionen stellen.

Das Parlament verfügt momentan über neun ständige Kommissionen. Auf die neue Legislaturperiode hin, die am 1. Juli 2023 beginnt, kommt es zu zahlreichen gewichtigen Wechseln bei den Kommissionspräsidien. Am Freitag teilte die Landeskanzlei mit, wie die Zuteilung aussieht: Die SVP, die im Landrat die stärkste Fraktion bildet, stellt neu das Präsidium der Finanzkommission. Dieses war bisher in der Hand der Grünen gewesen. Zudem bleibt die Justiz- und Sicherheitskommission, die derzeit von Landrätin Jacqueline Wunderer präsidiert wird, bei der SVP. Abgeben wird die Volkspartei dafür den Vorsitz der wichtigen Geschäftsprüfungskommission an die Mitte.

FDP präsidiert die Bau- und Planungskommission

Die zweitstärkste Kraft im Landrat, die SP, behält das Präsidium der Umweltschutz- und Energiekommission. Neu präsidiert die Partei auch die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission. Der Vorsitz der Bau- und Planungskommission wandert dafür von der SP zur FDP. Über das Präsidium der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission kann sich die Fraktionsgemeinschaft der Grünen und der EVP freuen. Sie übernimmt dieses von der Mitte.

Grundlage für die Zuteilung der Kommissionspräsidien durch die Geschäftsleitung des Landrats sind jeweils Vorschläge der Fraktionspräsidien. Nun liegt der Ball bei den Parteien: Sie müssen für die Präsidien nominieren. Mitte Juni werden die Listen mit den Namen aller Nominierten veröffentlicht.