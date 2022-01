Landrat Im Baselbiet wird wieder über eine Deponie-Abgabe diskutiert Im Kampf gegen die grossen Bauschuttmengen und volle Deponien kommt eine zwischenzeitlich verworfene Idee wieder aufs Tapet: eine Lenkungsabgabe auf Deponieabfälle. Mit den Erträgen aus der Abgabe soll der Kanton die Sanierung von Altlasten finanzieren, heisst es.

Wurde wegen zu günstiger Preise viel zu rasch aufgefüllt: die Deponie Höli in Liestal. Kenneth Nars

(24. September 2019)

Im Kanton Baselland soll das Recycling von Baustoffen gefördert und damit das Abfallvolumen in den Deponien gesenkt werden. Nun haben die Bau- und Planungskommission (BPK) sowie die Umweltschutz- und Energiekommission (UEK) des Landrats das Massnahmenpaket zur Förderung des Baustoffkreislaufs verabschiedet. Es sieht die Einführung einer Bewilligungspflicht für Rückbauten und eine Selbstverpflichtung des Kantons zur Verwendung von Recycling-Baustoffen vor.

Erster Vorschlag war nicht mehrheitsfähig

Nicht Bestandteil des vorliegenden Pakets, aber Diskussionsthema in der BPK und UEK war die Einführung einer Deponieabgabe. Ursprünglich sollte eine solche Lenkungsabgabe bereits im vorliegenden Paket verankert werden. Allerdings war der Vorschlag der Regierung, die Erträge aus der Abgabe via Abwasserrechnung an Bevölkerung und Betriebe zurückzuerstatten, nicht mehrheitsfähig.

In den Kommissionen wurden nun neue Modelle diskutiert. Demnach sollen die Erträge zur Deckung der Kosten des Kantons bei der Altlastensanierung verwendet werden. Laut Aussagen von Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber in den Kommissionen soll die Abgabe maximal 50 Franken pro Tonne Deponieabfälle betragen. Zur Einführung der Lenkungsabgabe ist eine Verfassungsänderung und damit eine Volksabstimmung nötig. Auch deshalb wurde die Abgabe aus dem vorliegenden Paket herausgenommen. Dies ermöglicht, die darin enthaltenen Massnahmen zeitnah in Kraft zu setzen.