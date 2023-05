Landrat Integrative Schule im Baselbiet steht in der Kritik: Verhaltensauffällige Kinder fühlen sich stigmatisiert, die anderen ausgebremst SVP-Landrätin Anita Biedert fordert gesetzliche Grundlagen für Förderklassen. Ihre Kritik an integrativen Ansätzen teilen viele im Parlament, es gäbe aber viele Alternativen zu Förderklassen. Der Regierungsrat soll diese prüfen.

Nebst Förderklassen gibt es weiter Lösungsansätze zur speziellen Förderung verhaltensauffälliger Kinder, welche die Regierung prüfen soll. Symbolbild: Christian Beutler

SVP-Landrätin Anita Biedert wollte am Donnerstag per Motion gesetzliche Grundlagen für die Einführung von Förderklassen in der Primar- und Sekundarstufe 1 schaffen. Integrative Schulklassen, wo verhaltensauffällige Schulkinder zusammen mit allen anderen in einer Klasse sitzen, wirkten sich negativ auf die Leistungsstärke der ganzen Schule aus, ist sie überzeugt. Betroffene Kinder fühlen sich zudem durch die persönliche Betreuung stigmatisiert.

Auch SP-Landrat Jan Kirchmayr stört sich daran, dass Gemeinden aus finanziellen Aspekten separative Schulprogramme abschaffen und zu integrativen Klassen wechseln.

Der Verbesserungsbedarf sei erkannt, meint Regierungsrätin Monica Gschwind. Es gebe nebst Förderklassen aber noch andere Lösungsansätze wie zum Beispiel Time-Outs, die geprüft werden müssten. Das Parlament beschloss darum, Biederets ­Motion in ein Postulat umzuwandeln, das schliesslich mit grosser Mehrheit überwiesen wurde.