Landrat Kanton Baselland will beim Verbot von Konversionstherapien abwarten Ein Postulat von SP-Landrätin Miriam Locher forderte das Verbot sogenannter Konversionstherapien. Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission will keinen Baselbieter Alleingang.

Das Postulat von Landrätin Miriam Locher forderte ein Verbot der Therapien. Nicole Nars-Zimmer

Ein Alleingang eines einzelnen Kantons sei wenig sinnvoll, wenn es um das Verbot von Konversionstherapien gehe. So sieht es die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (VGK) des Baselbieter Landrats, wie einem aktuellen Bericht zu entnehmen ist. Vorausgegangen war diesem ein Postulat von SP-Landrätin Miriam Locher: Sie forderte eine gesetzliche Grundlage für ein Verbot der Therapien an Erwachsenen und Minderjährigen, die zum Ziel haben, «eine homosexuelle Veranlagung in eine heterosexuelle umzupolen oder die Geschlechtsidentität von Betroffenen zu ändern».

Die Regierung anerkenne einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, so die Kommission. Dies in Form eines generellen Verbots und einer Unterstrafstellung der damit verbundenen Praktiken. Doch: Es handle sich um eine übergeordnete Frage, die auf nationaler Ebene angegangen werden müsse. Die Gesetzgebungskompetenz liege im Bereich des Strafrechts zudem grösstenteils beim Bund. Derzeit sind auf nationaler Ebene eine Motion und zwei Standesinitiativen zu den Konversionstherapien hängig.

Die Kommission beantragt dem Landrat deshalb, die Vorlage zu sistieren, bis das weitere Vorgehen auf Bundesebene geklärt ist.