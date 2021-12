Landrat «Das ist ein Hohn»: Kein höherer Teuerungsausgleich für das Baselbieter Kantonspersonal Die von der Regierung vorgeschlagenen 0,05 Prozent Teuerungsausgleich für das Jahr 2022 wurden im Parlament von linker Seite als «Witz» bezeichnet. Entsprechend verlief die Debatte.

Baselland bleibt ein attraktiver Arbeitgeber, ist die Regierung überzeugt. Nicole Nars-Zimmer

Wer vom Baselbieter Kantonspersonal auf eine markante Lohnerhöhung durch die Hintertür gehofft hat, wird enttäuscht. Beim Teuerungsausgleich für das Jahr 2022 bleibt es bei den von der Regierung vorgeschlagenen 0,05 Prozent. Der Antrag von Seiten der SP, diesen Ausgleich um das Zehnfache auf 0,5 Prozent zu erhöhen, blieb am Donnerstag im Landrat ohne Chance. Mit 48:26 Stimmen bei vier Enthaltungen lehnte eine klare Ratsmehrheit diesen Zustupf für die Lohntüte ab.

Noch deutlicher mit 59:14 Stimmen bei fünf Enthaltungen wurde der unveränderte Landratsbeschluss überwiesen. Hatte es beim SP-Antrag in den Reihen der Grünen/EVP und Mitte/GLP noch einige abweichende Stimmen gegeben, folgten in der Schlussabstimmung alle Fraktionen ausser der SP beinahe geschlossen dem Regierungsvorschlag.

In Anspielung auf den «Dinner for One»-Sketch bezeichnete FDP-Sprecher Balz Stückelberger die Diskussion um einen höheren Teuerungsausgleich als jährlich wiederkehrendes Ritual: Thema beim Teuerungsausgleich sei einzig die aufgrund der aktuellen Wirtschaftszahlen erfolgte Berechnung und nicht etwa subjektive Bemühungen um mehr Lohn für das Staatspersonal. Seitens der SVP pflichtete Dieter Epple bei:

«Man kann die Spielregeln nicht nach Lust und Laune wechseln.»

Mit einem durchschnittlichen Lohnanstieg von 1 Prozent erhielten die Staatsangestellten in diesem Jahr bereits eine deutlich höhere Anerkennung ihres dankbaren Arbeitgebers, als dies in vielen anderen Branchen der Fall sei. FDP-Vertreter Rolf Blatter sprach von einer im Durchschnitt 22 Prozent höheren Lohnsumme, welche Kantonsangestellte im Vergleich zur Privatwirtschaft erhielten. Insofern sei die Verzehnfachung des von der Regierung berechneten Satzes für den Teuerungsausgleich schlicht absurd, folgerten gleich mehrere bürgerliche Sprecher.

«0,05 Prozent sind ein Hohn»

Auf linker Seite dagegen hielten viele die Zahl von 0,05 Prozent für einen Witz. «Zuerst dachten wir, es handle sich hier um einen Tippfehler», schimpfte SP-Sprecherin Tania Cucè. Sie begründete ihren Antrag auf Erhöhung auf 0,5 Prozent ebenfalls in erster Linie mit dem Zeichen der Wertschätzung, welches der Kanton in schwierigen Coronazeiten seinem Personal schulde. Ihr Fraktionskollege Roger Boerlin ereiferte sich regelrecht, als er vorrechnete, beim Satz von 0,05 Prozent würde eine Angestellte der Landeskanzlei 20 Rappen am Tag mehr bekommen. «Das ist ein Hohn», folgerte der Grüne Marco Agostini resolut.

Finanzdirektor Anton Lauber gab schliesslich deutlich zu verstehen, dass er durch solche dramatischen Appelle nicht zu beeindrucken sei. In der Diskussion um Erhöhung würden bloss «längst bekannte Argumente» ins Feld geführt. Schliesslich ziehe der Kanton seinem Personal auch keine negativen Teuerungen vom Lohn ab. «Wir investieren über sieben Millionen Franken in die jährliche Erhöhung des Pensionskassen-Umwandlungssatzes zu Gunsten unseres Personals.» Lauber könne also mit Verweis auf das Gesamtbild «mit Fakten unterstreichen, dass der Kanton ein attraktiver Arbeitgeber ist».

Mit dem nun beschlossenen Teuerungsausgleich von 0,05 Prozent erhöht sich der Personalaufwand des Kantons 2022 um 320’000 Franken. Das Kantonsbudget sieht für 2022 einen bescheidenen Ertragsüberschuss von neun Millionen Franken vor.