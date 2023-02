Landrat Klimaschutz soll in die Baselbieter Verfassung – parlamentarische Initiative nimmt weitere Hürde Nach einer hitzigen Diskussion übergab der Landrat den Vorstoss von alt Parlamentarier Klaus Kirchmayr (Grüne) an die Umweltschutz- und Energiekommission. Entscheiden wird dereinst das Baselbieter Stimmvolk.

Windenergie (hier im Bild der geplante Windpark der IWB auf dem Chall) könnte es im Baselbiet künftig einfacher haben. Bild: zvg

Nach mehreren Kantonen in der Schweiz, darunter auch Basel-Stadt, soll bald auch im Baselbiet der Klimaschutz in der Verfassung verankert werden. Der Landrat entschied gestern, eine parlamentarische Initiative des ehemaligen Grünen-Landrats Klaus Kirchmayr an die Umweltschutz- und Energiekommission zu übergeben. Das letzte Wort wird das Baselbieter Stimmvolk an der Urne haben.

Wie beim Thema Klimaschutz anzunehmen, war im Landrat ein Graben zwischen Links und Rechts auszumachen. Vor allem Parlamentsmitglieder der SP und der Grünen hatten die parlamentarische Initiative unterzeichnet. Dies schlug sich im Abstimmungsergebnis der Überweisung nieder: Auf der Anzeigetafel färbte sich der rechte Ratssaal rot und der linke grün. Mit einer knappen Mehrheit von 48 Ja- zu 40 Nein-Stimmen wurde die Initiative überwiesen.

Haben Freundschaften eine Rolle gespielt?

Die hitzige Debatte dauerte rund eineinhalb Stunden und es kam zu Gehässigkeiten. Da der Regierungsrat empfohlen hatte, die parlamentarische Initiative zu überweisen, liess sich SVP-Landrat Hanspeter Weibel zu einer Bemerkung hinreissen, für die er sich später entschuldigte. Gerichtet an den Grünen Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber sprach er davon, dass hier mit den Parteikollegen Reber und Kirchmayr «Amigos» am Werk gewesen seien. Damit spielte er auf das wegen Vetternwirtschaftsvorwürfen gescheiterte Velohochbahn-Projekt an, an dem beide beteiligt waren.

«Jetzt musst du aufpassen», konterte der sichtlich wütende Reber. Landratspräsidentin Lucia Mikeler Knaack (SP) versuchte, die Wogen zwischen den beiden Streithähnen zu glätten und sagte zu Weibel: «Ich bitte dich, auf solche Unterstellungen zu verzichten.» Klaus Kirchmayr selber konnte keine Stellung beziehen. Das Schwergewicht der Baselbieter Grünen war im vergangenen Jahr aus dem Landrat zurückgetreten.

Bei einigen Exponenten der SVP war zu spüren, dass sie wenig von einer Festschreibung des Klimaschutzes in der Baselbieter Verfassung halten. So meinte Fraktionspräsident Peter Riebli: «Die Zukunft des Klimas wird nicht bei uns entschieden, sondern in Ländern wie China.» Anders klang es bei der SP. Landrätin Désirée Jaun sagte: «Wir möchten, dass die Bekämpfung der Klimakrise in der Verfassung verankert ist.»

Text der Zürcher könnte übernommen werden

Wie der Verfassungstext genau daherkommen wird, ist noch unklar. Urheber Klaus Kirchmayr hatte in der parlamentarischen Initiative geschrieben, dass der Text aus dem Kanton Zürich übernommen werden soll. Dort entschied das Stimmvolk am 15. Mai 2022 deutlich, den Klimaschutz in der Verfassung festzuschreiben. Fälschlicherweise führte Kirchmayr jedoch konkrete Ziele auf, die vom Zürcher Artikel abweichen und viel weiter gehen.

Deshalb wurde im Landratssaal der Verfassungsartikel aus Zürich aufgelegt. Dessen Hauptziel ist es, die Treibhausgasemissionen bis zur Treibhausgasneutralität zu vermindern. Dabei soll man sich am Zieljahr 2050, das der Bund ins Auge gefasst hat, orientieren. Mit diesem Ziel geht man weniger weit als Basel-Stadt, wo sich das Stimmvolk im November für Netto-null bis 2037 aussprach.

Aufgrund der Ungenauigkeit im Wortlaut der parlamentarischen Initiative entstand eine Diskussion darüber, ob die Umweltschutz- und Energiekommission in der Lage sei, den Text anzupassen. SP-Landrat Urs Kaufmann stellte klar: «Selbstverständlich kann sich die Kommission absichern und den Rechtsdienst in Anspruch nehmen.» Sie hat nun den Auftrag, die Initiative zu prüfen und anzupassen. Danach kommt die Initiative wieder in den Landrat. Wegen der Verfassungsänderung entscheidet am Schluss das Volk.