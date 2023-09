Landrat Nicht alle sind für einen Ausbau des Kinderspitals beider Basel Ein ambulantes Zentrum soll den Notfall im UKBB entlasten. In der Politik gehen die Meinungen dazu auseinander.

Der Notfall des Kinderspitals ist chronisch Überlastet. Archivbild: Georgios Kefalas

Der Notfall des Universitätskinderspitals beider Basel (UKBB) ist überlastet. In einem Postulat forderte SVP-Landrätin Caroline Mall den Baselbieter Regierungsrat deshalb auf, einen Runden Tisch ins Leben zu rufen. In einem Zwischenbericht informierte die Regierung über die bisherigen Gespräche. In der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (VGK) gingen die Meinungen über einen Ausbau des UKBB auseinander.

Die wichtigste Erkenntnis des Runden Tisches, an dem unter anderem das UKBB, das Kantonsspital Baselland und die Ärztegesellschaft Baselland teilnahmen, war die Möglichkeit eines ambulanten Zentrums zur Entlastung des Notfalls. Die VGK befasste sich mit dem Zwischenbericht der Regierung und empfiehlt dem Landrat einstimmig mit 13 zu 0 Stimmen, vom Bericht Kenntnis zu nehmen.

Uneinigkeit über Art und Weise der Entlastung

Darüber, wie und ob der Notfall entlastet werden soll, herrschten in der Kommission aber unterschiedliche Ansichten. Gewisse bezweifelten den Sinn eines Angebotsausbaus insgesamt. Sie argumentierten, es müsse stattdessen mehr in Kommunikation und Aufklärung investiert werden, heisst es im gestern publizierten Kommissionsbericht. Dadurch soll es möglich sein, den Patientenstrom zu lenken.

Ein Teil der Kommission sprach sich zudem gegen eine Erweiterung des Angebots in der Stadt aus. Dadurch wäre das Land, woher der Grossteil der Patientinnen und Patienten stammt, nach wie vor unterversorgt. Am Runden Tisch waren sich die Teilnehmenden hingegen einig, dass das Angebot im Perimeter des UKBB liegen müsse.

In der kommenden Landratssitzung am 14. September ist das Geschäft traktandiert. Es wird spannend zu beobachten sein, ob auch im Parlament derart unterschiedliche Meinungen geäussert werden wie in der Kommission.