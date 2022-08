Landrat «Notnagel» der Baselbieter Grünen hört schon bald wieder auf Der Bennwiler Michael Bürgin wird nur kurze Zeit im Landrat politisieren. Damit ist dieser Sitz 2023 im Wahlkreis Waldenburg gefährdet.

Michael Bürgin: «Ich finde es nicht optimal, nur zehn Monate im Landrat zu sein.» zvg

Michael Bürgin wird nächsten Monat sein Mandat im Landrat antreten. Für den Grünen dauert die Amtszeit aber bloss zehn Monate – bis zum Ende der Legislatur Mitte 2023. Denn bei den Erneuerungswahlen im Februar steht er nicht mehr zur Verfügung. Dies erklärte er in einem Porträt in der Oberbaselbieter «Volksstimme».

Nachgerutscht, ohne kandidiert zu haben

Der 53-Jährige folgt im Kantonsparlament auf Bálint Csontos. Bürgin, in Bennwil Gemeinderat, figurierte bei den letzten Landratswahlen 2019 nicht auf der Liste der Grünen im Wahlkreis Waldenburg. Weil nach Csontos’ Rücktrittsankündigung per Ende August niemand der fünf Nachrückenden – zwei waren mittlerweile weggezogen, jemand hatte sich beruflich verändert – sein Amt übernehmen wollte, wurde als Ersatz Michael Bürgin angefragt, der schliesslich zusagte.

Laut eigener Aussage war für Bürgin, Musiklehrer am Gymnasium Münchenstein, schon damals klar, dass er bloss die laufende Amtsperiode beenden werde. Er entspreche schlicht nicht den eigenen Vorstellungen eines Wunschkandidaten. Als Exekutivmitglied, Musiklehrer und Familienvater sei er zufrieden ausgelastet.

Mit Landratsmandat Überstunden abbauen

Dank der glücklichen Fügung, dass er im Beruf viele Überstunden abbauen könne, sei er als «Notnagel» eingesprungen, «auch wenn ich es nicht optimal finde, nur zehn Monate dem Landrat anzugehören», betont Bürgin gegenüber der bz. Dieser hätte es begrüsst, wenn eine direktnachrückende Person Bálint Csontos’ Mandat übernommen hätte.

Michael Durrer, Präsident der Grünen Baselland, erklärt, Bürgins Verzicht auf die Erneuerungswahl sei erst ein Thema gewesen beim Zusammenstellen der Liste für 2023.

«Ich war nicht überrascht, wir haben von Anfang an mit offenen Karten gespielt.»

Zuvor hätten sie aber nicht verpflichtend über weitere Pläne diskutiert. Durrer hätte es gerne gesehen, wenn Michael Bürgin für die anstehenden Wahlen bereit gewesen wäre. Aber es sei sein persönlicher Entscheid und gehe für ihn in Ordnung, so Durrer.

Auch wenn mit Bürgin bloss ein Ersatz in den Landrat nachrutscht, stellt der Kantonalpräsident in Abrede, dass die Grünen in dieser Region Probleme haben, geeignete Kandidierende zu finden. Michael Durrer verrät, dass sie im kommenden Februar im Wahlkreis Waldenburg mit «guten Leuten» und einem «bekannten, vernetzten und motivierten Spitzenkandidaten» anträten. Dessen Namen will er noch nicht preisgeben, offiziell nominiert wird nächste Woche.

Kantonalpräsident gibt sich zuversichtlich

Der Grünen-Präsident ist zuversichtlich, in diesem «kleinen Wahlkreis» den Sitz erfolgreich verteidigen zu können – auch ohne Bisherigen. Durrer erinnert an die Wahlen 2019, als dort die Grünen ihr Mandat knapp errungen haben. Dann allerdings mit Bálint Csontos, dem damaligen Präsidenten der Kantonalpartei, als Zugpferd.

Für Michael Durrer ist es «unbestritten eine aussergewöhnliche Situation», dass ein Landrat ihrer Partei nur kurze Zeit im Parlament politisieren wird. Er meint aber:

«Michael Bürgin kommt sicher zugute, dass er nicht neu ist in der Politik und schon einiges an Erfahrung mitbringt.»

Und weiter: Ich traue ihm zu, dass er sich sehr schnell in die Dossiers einarbeitet und in den zehn Monaten beim einen oder anderen Thema etwas beisteuern kann.»