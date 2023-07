Landrat Pascal Ryf mit sehr gutem Resultat zum höchsten Baselbieter gewählt Der Baselbieter Landrat hat die Spitzen von Parlament und Regierung gewählt. Der festliche Tag zum Start in die neue Legislatur verlief allerdings nicht ganz konfliktfrei.

Mit 79 Stimmen zum Landratspräsidenten gewählt: Pascal Ryf in der Mitte stehend. Er gehört der Partei die Mitte in Oberwil an. Nicole Nars-Zimmer

Im Baselbieter Landrat sind zum Start in die neue Legislatur neben der Anlobung sämtlicher 90 Ratsmitglieder auch die Spitzen fürs kommende Amtsjahr gewählt worden. Landratspräsident und damit formell höchster Baselbieter ist in den kommenden zwölf Monaten Pascal Ryf. Der 44-jährige Mitte-Politiker aus Oberwil erzielte 79 von 88 Stimmen. Ein sehr gutes Resultat. Zum Vergleich: Ryfs eben abgetretene Vorgängerin Lucia Mikeler Knaack (SP) schaffte es vor Jahresfrist nur auf 69 Stimmen.

Tolles Wahlresultat für Regierungspräsidentin Monica Gschwind

Ryf, dem auch Ambitionen für den Regierungsrat nachgesagt werden, ist im Parlament und im Volk beliebt. Bei den Landratswahlen am 12. Februar errang er den inoffiziellen Titel des Panaschierkönigs - von allen 90 gewählten Landrätinnen und Landräten erzielte er am meisten parteifremde Stimmen. Zum 1. Vizepräsidenten kürte der Landrat am Samstag den Muttenzer Grünen Peter Hartmann; dies mit 72 Stimmen. 2. Vizepräsident ist im kommenden Amtsjahr Reto Tschudin (SVP, Lausen). Er wurde mit 75 Stimmen gewählt. Das sind beides respektable Resultate.

Das beste Wahlresultat an der konstituierenden Sitzung des Parlaments erzielte aber die Regierungspräsidentin fürs kommende Amtsjahr 2023/2024. Monica Gschwind (FDP) brachte es bei ihrer zweiten Wahl als Präsidentin der Exekutive (nach 2018/2019) auf 82 Stimmen. Ein weiteres Zeichen, dass die Baselbieter Bildungsdirektorin und ihre Arbeit mittlerweile über sämtliche politischen Lager hinaus sehr geschätzt werden. Der Grünen-Baudirektor Isaac Reber erhielt als neuer Vizepräsident der Regierung 75 Stimmen.

Chat GPT: Isaac Reber gehört der SVP an

Für Schmunzeln sorgte vor der Wahl Rebers die Vorstellungsrede von Grünen-Fraktionschef Stephan Ackermann. Anstatt dass er selber zu Rebers Polit-Karriere recherchierte, fragte er beim Bot Chat GPT nach. Dieser antwortete zunächst, dass Isaac Reber womöglich eine fiktive Person oder dass er in einer bestimmten Region wenig bekannt sei. Auf die Bestätigung Ackermanns, dass Reber sehr wohl eine reale Person sei, antwortete Chat GPT: Reber gehöre der Schweizerischen Volkspartei an und war von 2015 bis 2021 Mitglied der Baselbieter Kantonsregierung.

So viel zum Thema Vertrauenswürdigkeit von künstlicher Intelligenz. Fairerweise sei erwähnt, dass Ackermann für seine Nachfrage eine Gratisversion von Chat GPT benutzt hatte; die kostenpflichtige hätte Isaac Rebers Profil exakter beschrieben.

«Absolut unwürdige Rede des Alterspräsidenten»

Der festliche erste Tag des neuen Parlaments verlief nicht ganz konfliktfrei. Grund war die traditionelle Eröffnungsrede von Alterspräsident Andi Trüssel. Der 71-jährige SVPler aus Frenkendorf spickte seine Rede mit politischen Spitzen. «Gender-Diskussionen tragen nichts zur Prosperität unseres Kantons bei. Sie verkomplizieren nur die politische Auseinandersetzung», sagte er etwa. Auch kritisierte er sinngemäss, dass das Parlament nicht aufs Volk höre. SP-Fraktionsvizepräsident Jan Kirchmayr machte seinem Ärger auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Luft: «Eine absolut unwürdige Rede des Alterspräsidenten.» Das sei eine verpasste Chance für einen konzilianten Start in die neue Legislatur gewesen.