Landrat Petition für Baselbieter Brust-Screening-Programm überreicht: «Entspricht echtem Bedürfnis» Vor der Landratssitzung am Donnerstag übergaben die Initiantinnen über 1000 Unterschriften. Die Petition unterstützt eine Motion, die die Einführung eines Vorsorgeuntersuchungs-Programms gegen Brustkrebs fordert.

Alt SP-Landrätin Regula Meschberger und Petitionskomitee übergeben die 1280 Unterschriften der Landeskanzlei. zvg

Der Kanton Basel-Landschaft ist der einzige Nordwestschweizer Kanton, der über kein Brust-Screening-Programm verfügt. 2014 hatte er eine ähnliche Forderung abgelehnt. Nun steht erneut eine entsprechende Motion auf der Traktandenliste der Landratssitzung am Donnerstag. Ein Petitionskomitee will diese unterstützen und hat in knapp drei Wochen bereits über 1000 Unterschriften gesammelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Regula Meschberger, alt SP-Landrätin und Petitionsverantwortliche schreibt:

«Das Unverständnis, dass Frauen aus dem Kanton Baselland die Möglichkeit, an einem Brust-Screening-Programm teilzunehmen, im Gegensatz zu allen nordwestschweizerischen Kantonen nicht haben, ist gross.»

Beim Brust Screening-Programm würden Baselbieter Frauen im Alter von 50-74 Jahren regelmässig auf Brustkrebs untersucht. Die Kosten würden anders wie heute von den Krankenkassen übernommen. Diese systematischen Untersuchungen verzeichneten in den anderen nordwestschweizer Kantonen bereits Erfolge. Brustkrebs werde in früheren Stadien entdeckt und erlaube dadurch schonendere Behandlungen. Das sei sowohl für die betroffenen Frauen mit weniger Leid verbunden, spare aber auch Kosten. Eine Brustentfernung und ein Wiederaufbau, wie es bei Behandlungen in späten Stadien oft nötig ist, seien teuer und für die Frauen sehr belastend.

Die hohe Anzahl an gesammelten Unterschriften in kurzer Zeit zeigten, «dass dieses Programm einem echten Bedürfnis entspricht». Das Petitionskomitee fordere zusammen mit den Unterschreibenden den Landrat auf, die Motion für die Einführung des Brust-Screenings-Programms im Kanton Baselland an den Regierungsrat zu überweisen und verlange von diesem die rasche Umsetzung dieses wichtigen Vorsorge-Programms.