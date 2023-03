Landrat Risiko-Investition Radicant: Anton Lauber verteidigt die BLKB, doch die fehlende Transparenz bleibt ein Problem Im Baselbieter Parlament nehmen die meisten die Kantonalbank in Schutz. Dass die Finanzkommission als Oberaufsicht aber noch immer nicht alle Fakten zur Tochterbank Radicant auf dem Tisch hat, sorgt für Kritik.

Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber verteidigte im Landrat die Investition der BLKB in Radicant. Archiv: Juri Junkov

In weniger als einer Woche soll es so weit sein: Die Onlinebank Radicant drängt auf den Markt. Die Tochtergesellschaft der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) wagt diesen Schritt trotz Turbulenzen. Vor einem Monat hatte der CEO der Radicant, Anders Bally, sich in einem Schreiben an seine Mitarbeitenden despektierlich über Baselbieter Politiker und den Kanton als Ganzes geäussert. Daraufhin wurde er per sofort freigestellt.

Seither tobt eine Debatte über das Risiko der BLKB-Investition in Radicant. Das gibt jenen Stimmen Auftrieb, die sogar einen Verkauf der Kantonalbank fordern, um nicht mehr an eine Staatsgarantie gebunden zu sein. Zumindest dieses Szenario erhielt an der Landratssitzung vom Donnerstag keine weitere Unterstützung. SP-Landrat Ernst Schürch etwa hielt ein flammendes Votum: «Für mich ist klar, dass die BLKB nicht verkauft wird. Sie ist und bleibt die Bank des Kantons Basel-Landschaft und somit die Bank für die Baselbieter Bevölkerung und KMU. Sie ist eine starke und gute Institution, zu der wir Sorge tragen müssen.»

Protokoll wurde für vertraulich erklärt

Auslöser der Landratsdebatte war der Vorstoss von SVP-Fraktionschef Peter Riebli, in dem er von der Regierung Näheres zum Risiko der Beteiligungen der BLKB - unter anderem zu Radicant - wissen wollte. Er stellte im Saal klar: «Es geht mir nicht darum, die BLKB zum Verkauf anzupreisen oder schlecht zu machen. Darauf zu achten, dass die BLKB keine übermässigen Risiken eingeht, welche wegen der Staatsgarantie letztlich vom Bürger getragen würden, ist aber unsere Pflicht als Oberaufsicht.»

Die Oberaufsicht über die Kantonalbank obliegt der landrätlichen Finanzkommission (Fiko). Diese hatte vor einer Woche Finanzdirektor Anton Lauber sowie die BLKB-Spitze getroffen, um unter anderem endlich präzise Zahlen und Fakten zur Radicant-Investition zu erhalten. Wie diese aussehen, bleibt aber geheim. Das Protokoll der Kommissionssitzung, in das sonst Fraktionspräsidenten wie Riebli Einsicht nehmen können, wurde für vertraulich erklärt. Fiko-Mitglied Fredy Dinkel (Grüne) sagte dazu im Plenum bloss: «Unsere Fragen wurden von der BLKB nur teilweise gut beantwortet. Wir von der Fiko bleiben aber dran.»

Anders Bally, der CEO und Vordenker von Radicant, wurde freigestellt. Zvg Radicant

Businessplan hält Prüfung Stand

Im Landrat holte Regierungsrat Lauber zwar zu einem epischen Monolog aus. Aber ausser der bekannten Zahl, dass die BLKB etwa 70 Millionen Franken in Radicant investiert hat und dass die Neobank damit rechnet, bis Ende 2026 den Break-even erreicht zu haben, gewährte er keinen Einblick in den Businessplan. Denn: «Es ist ein Hemmnis, dass die BLKB börsennotiert ist. Da muss man etwas aufpassen, was man öffentlich sagt.»

Lauber legte den Fokus stattdessen darauf, zu betonen, wie «hervorragend» und «grundsolide» die BLKB finanziell dastehe. Und er betonte: «Ein Rechtsgutachten hat gezeigt, dass die Staatsgarantie nicht für die Tochtergesellschaft Radicant besteht.» Zudem dürfe die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Digitalbank keine Kredite vergeben. Lauber: «Das ist zentral, denn so ist der Worst Case für den Kanton der Verlust der 70 Millionen Franken an Investitionen.»

Auch warb der Finanzdirektor um Vertrauen in den Businessplan von Radicant. Dieser sei von der Revisionsstelle PWC überprüft worden. Deren Bericht bestätige, «dass die Werthaltigkeit der investierten 70 Millionen Franken gewährleistet ist».

Riebli, der selbst nicht in der Finanzkommission sitzt, befriedigten diese Aussagen nicht vollends. Zur bz sagt er: «Ich werde mit Anton Lauber und der BLKB nochmals das Gespräch suchen. Erst wenn ich dort nicht mehr weiterkomme, überlege ich mir politisch weitere Schritte.»