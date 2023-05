Landrat Scharfe Kritik an Corona-Studien: «Kanton hat 1,6 Millionen Franken in den Sand gesetzt» Die Baselbieter Regierung hat während der Pandemie Kantonsgelder für Studien gesprochen, die den nötigen wissenschaftlichen Standards nicht genügen und der Bevölkerung wenig bringen. Im Landrat war von «groben Verfehlungen» die Rede.

Drei Studien hatten unter anderem die Entwicklung weiterer Corona-Tests zum Ziel. Sie kommen im Urteil der Baselbieter GPK schlecht weg. Ennio Leanza / Keystone

Die Baselbieter Regierung soll von den Verantwortlichen einer Covid-Studie, welche die Validierung von Antikörpertests zum Ziel hatte, doch bis heute nicht in Angriff genommen wurde, die 2020 gesprochenen Kantonsgelder von 150’000 Franken zurückfordern. Zudem müssten bei der Vergabe von Geldern für wissenschaftliche Studien künftig generell verbindlichere Regeln gelten. Dies fordert der Landrat, der am Donnerstag den entsprechenden Bericht seiner Geschäftsprüfungskommission mit 75 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen verabschiedet hat.

Projektleiter von drei Studien sind fachlich nicht qualifiziert

Die Kritik an der Regierung und am Kantonalen Krisenstab, die für die Vergabe der Gelder verantwortlich zeichneten, ist ungewöhnlich scharf. Von «groben Verfehlungen», sprach FDP-Landrätin Christina Jeanneret-Gris. Bei drei der vier Studien, für die der Kanton Gelder sprach, seien die Leiter fachlich für die Durchführung nicht qualifiziert.

«Es ist, als hätte der Kanton einem Dachdecker den Auftrag gegeben, einen Boden zu legen»,

sagte Jeanneret-Gris. Bei zwei Projekten lägen bis heute keine Ergebnisse vor.

Auch EVP-Landrätin Irene Wolf wählte klare Worte: Das sei einer der brisantesten Berichte, an dem sie als GPK-Mitglied mitgearbeitet habe. Bei allem Verständnis, dass mitten in der Pandemie der mögliche Output einer Studie nicht zuoberst auf der Prioritätenliste gestanden habe, müsse sie doch festhalten: «Der Kanton hat von den 1,9 Millionen Franken, die er für die Studien gesprochen hat, 1,6 Millionen in den Sand gesetzt.»

Nur eine Studie – jene des Tropeninstituts – genügt den Standards

Laut der GPK, die für ihre Beurteilung den Rat zweier renommierter Infektiologen eingeholt hat, hält nur die von beiden Basel in Auftrag gegebene Covco-Studie, an der das Schweizerische Tropeninstitut beteiligt ist, den geforderten Standards stand. Diese untersuchte Häufigkeit und Verlauf von Covid-Symptomen sowie Infektionen bei Erwachsenen in den beiden Kantonen.

SP-Landrat Urs Roth wies auf Mängel in der Abwicklung hin, welche die Verantwortlichen hätten sehen müssen. Neben fehlenden Kompetenzer verwies er auf den Interessenkonflikt eines Projektleiters, der im wissenschaftlichen Beirat des Kantons zur Pandemie sass und an jener Sitzung des Krisenstabs anwesend war, an der über die Vergabe diskutiert wurde. Im Fall jenes Projekts, bei dem der Landrat nun den Kantonsbeitrag zurückfordert, fehlt bis heute eine Zusage durch die Ethikkommission. «Die wissenschaftlichen Guidelines müssen auch angesichts der Zeitnot und der vielen Ungewissheiten in einer Pandemie gelten», betonte Roth.