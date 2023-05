Landrat Traumatherapie für geflüchtete Minderjährige: SP-Vorstoss fordert Ausbau der Therapieplätze im Baselbiet SP-Vorstoss fordert einen Ausbau stationärer Therapieplätze speziell für geflüchtete Minderjährige. Das diskriminiere alle anderen Therapiebedürftigen, findet die SVP.

Traumatisierten Minderjährigen soll mit dem Ausbau von Therapieplätzen geholfen werden, ehe sie in deliktbehaftete Situationen abrutschen. Archivbild

Die Baselbieter Regierung soll prüfen, wie die ambulanten, aber insbesondere die stationären Trauma-Therapieplätze «speziell für geflüchtete Jugendliche» ausgebaut werden können. Dies forderte SP-Landrätin Pascale Meschberger mit einem Vorstoss, der am Donnerstag vom Parlament gutgeheissen wurde.

Durch die Zu­nahme der Zuwanderung schutzbedürftiger Personen aus Konfliktgebieten würden Jugendliche, die durch Delikte oder Drogenkonsum auffallen, verstärkt wahrnehmbar, meint Meschberger. Jahrelange Fluchterfahrung könne zu massiven Traumata führen. «Wir hier drin können uns nicht vorstellen, was diese Kinder mitgemacht haben». sagte sie im Landrat. Mit dem mangelnden Angebot an Therapieplätzen drohen betroffene Menschen, eher in «schwierige, deliktbehaftete Situationen abzurutschen», so die SP-Landrätin.

Angebot stationärer Therapieplätze rar

Gerade Jugendliche bräuchten deshalb dringend Zugang zu professionellen Traumatherapien, die ihre spezielle Situation berücksichtigen. Zurzeit sei vor allem das Angebot stationärer Therapieplätze schweizweit rar.

SVP-Landrätin Caroline Mall betonte, dass auch ihre Partei das Ziel des Vorstosses, den Ausbau der Therapieplätze, unterstütze. Sie glaube aber nicht, dass ein Zusammenhang zwischen traumatischen Erfahrungen und Kriminalität bestehe. Mall findet den Antrag insofern diskriminierend, als er Traumatherapieplätze «speziell» für Geflüchtete fordert und dadurch viele andere therapiebedürftige Minderjährige ausgeschlossen würden.