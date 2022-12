Landrat Velohochbahn: Stellungnahme des Regierungsrats ernüchtert Die Geschäftsprüfungskommission äussert sich zur Antwort der Baselbieter Regierung. Zufrieden ist sie damit nicht.

So hätte die Velohochbahn aussehen können – doch das Projekt scheiterte. Kenneth Nars

Das gescheiterte Projekt einer Velohochbahn aus Holz, die im Hinblick auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 zwischen Pratteln und Augst hätte erstellt werden sollen, beschäftigt das Baselbieter Parlament ein weiteres Mal. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) veröffentlichte einen Bericht, in dem sie auf eine Stellungnahme der Regierung reagiert.

Das Fazit: «Die GPK ist ob der Stellungnahme des Regierungsrates ernüchtert.» Die Kommission habe sich fast ein Jahr lang mit der Thematik beschäftigt und Empfehlungen formuliert. Die Regierung sei aber der Ansicht, lediglich im Bereich der Kommunikation Fehler begangen zu haben. «Die GPK regt den Regierungsrat erneut an, sich kritischer mit diesem Fehlschlag auseinanderzusetzen.»

Isaac Reber geriet in die Kritik

Die Regierung hatte abgelehnt, die kantonale Corporate Governance-Strategie punkto Auftragsvergaben an Verschwägerte, Verwandte und Parteimitglieder zu überarbeiten. Dies sei sehr anspruchsvoll und nicht zwingend zielführend. Die GPK betont, dass sie kein vollständiges Regelwerk erwarte und es auch nicht das Ziel sei, Vergaben an Parteimitglieder zu untersagen. Doch ein Regierungsmitglied könnte sich so besser vor Vorwürfen der Parteilichkeit schützen.

Bei der Velohochbahn war insbesondere Grünen-Baudirektor Isaac Reber in die Kritik geraten, da hinter dem Projekt sein Parteikollege und Freund Klaus Kirchmayr stand.