LANDRATSWAHLEN Panne bei der Berechnung der Sitzsprünge: Zwei Landräte sind doch nicht gewählt Die Wahlsoftware hat falsche Sitzsprünge für die Wahlregion 2 berechnet. Zwei Kandidierende wurden fälschlicherweise gewählt und verlieren ihr Mandat nun an zwei andere. Es betrifft die EVP und die Mitte in den Wahlkreisen Laufen und Reinach.

Korrektur falscher Wahlergebnisse: An den sonntags berechneten Parteistärken im Landrat ändern sich aber nichts. Bild: Michael Nittnaus

Regina Weibel (Mitte) im Wahlkreis Laufen und Simone Buser (EVP) im Wahlkreis Reinach wurden doch in den Landrat gewählt. Dany Hugelshofer (EVP) und Christian Helfenstein (Mitte) jubelten am Wahltag zu Unrecht, denn sie erhielten ihre Sitze fälschlicherweise durch inkorrekt berechnete Sitzsprünge in der Wahlregion 2.

Nach richtigen Berechnungen muss von der Mitte ein Mandat vom Wahlkreis Münchenstein in den Wahlkreis Laufen und von der EVP ein Mandat vom Wahlkreis Muttenz in den Wahlkreis Reinach wandern. Die Sitzverteilung der Parteien im Landrat ändert sich dadurch nicht. Der Frauenanteil liegt aber um 2,2 Prozent höher, als die provisorischen Resultate von Sonntag verlauten liessen.

Bisher noch nie vorgekommen

Die Landeskanzlei prüft immer nach den Wahlen noch einmal die Ergebnisse, bevor sie das amtliche Schlussergebnis publiziert. Dabei sei die Fehlberechnung entdeckt worden, schreibt die Landeskanzlei in einer Medienmitteilung. Dass bei bisherigen Wahlen bereits ein solcher Fehler aufgetreten ist, sei aber auszuschliessen.

Noch nie bisher hätten innerhalb einer Region zwei Wahlkreise (Münchenstein und Muttenz) Sitze an zwei andere Wahlkreise (Reinach und Laufen) abgeben müssen. Die Landeskanzlei entschuldige sich bei den betroffenen Personen. Eine Wahlreform ist bereits unterwegs. Letzten September hat der Landrat eine Vorlage beschlossen, nach der das Baselbieter Wahlrecht optimiert werden soll. Die proportionalen Parteistärken sollen künftig besser abgebildet und Sitzsprünge unter den Wahlkreisen reduziert werden.