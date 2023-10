Landwirtschaft Der Most fliesst nicht mehr: Apfelbauern aus der Region haben eine schwierige Saison Die diesjährige Apfelernte war nicht gut. Vor allem trifft es die Leute im Mostgeschäft, das dieses Jahr mit einem besonders schlechten Ertrag zu kämpfen hat.

Die Apfelernte dieses Jahr war besonders schlecht. Symbolbild: Patrick Lüthy/Imagopress.com

Auch wenn das Wetter es nicht unbedingt vermuten lässt: Es ist Herbst. Die Blätter werden rot, Marroni-Stände sind auf den Strassen, vielleicht köchelt zu Hause sogar schon die erste Kürbissuppe vor sich hin. Und während es dieses Jahr kaum an gutem Wein mangeln wird, fehlt es dafür vielleicht an Apfelmost vom Hofladen. Denn die Mosternte im Baselbiet fällt dieses Jahr besonders schlecht aus.

«Wir wussten das eigentlich schon seit dem Frühjahr», sagt Urs Stebler, Inhaber der Mosterei Stebler bei Zullwil, in der man seine eigenen Äpfel pressen lassen kann. «Hier im Thierstein war es im Frühling stark neblig und es hat viel geregnet. Deshalb konnten die Bienen auch keine ordentlichen Bestäubungsflüge machen, was für die Apfelbäume nicht gut ist.»

Die ungewöhnlich schlechte Saison ist in der ganzen Region spürbar, so auch auf dem Hof Sennmatt bei Ettingen. Der Betrieb, der schon seit über 20 Jahren mostet, rechnet dieses Jahr mit Abstrichen. Genauso die kleine Mosterei Hochstamm Liestal, die ebenfalls nicht von einem idealen Jahr ausgeht.

Bauern rechnen mit einem Drittel der Ernte

Nach einem unbefriedigenden Frühling war der Sommer nicht besser. «Bei grosser Hitze stossen die Bäume die Äpfel ab, bevor sie reifen können, was während den diesjährigen Hitzeperioden oft geschah», so Stebler. Dass es hin und wieder stark geregnet hat, sei keine Hilfe gewesen, sondern habe den Bäumen und Früchten nur noch mehr geschadet. Ein Problem sei das Wechselspiel zwischen enormer Hitze und hoher Feuchtigkeit gewesen, was den Bäumen nicht gut tue, so Adrian Tobler, Inhaber der Mosterei Hochstamm.

Wegen dieser Umstände gehen viele Bauern und Bäuerinnen davon aus, nur ungefähr einen Drittel ihrer normalen Jahresmenge an Most zu erreichen. «Kunden, welche letztes Jahr noch 20 Harassen Most pressen liessen, kamen dieses Jahr oft mit nur sechs oder sieben Harassen», sagt Urs Stebler. Die Investition ins Mostgeschäft sei nicht unbedingt billig. «Deshalb kann es dann ins Gewicht fallen, wenn eine Ernte nicht viel hergibt.»

Noch ist es nicht existenziell

Für die betroffenen Bäuerinnen und Bauern sei es trotz den Umständen jedoch keine finanziell besonders bedrohliche Lage – zumindest noch nicht, wie Peter Saner, Geschäftsführer des Bauernverbands beider Basel, erklärt. «Geht die Situation die nächsten Jahre so weiter, dann ist das jedoch ein anderes Thema. Vor allem, weil viele Kunden und Kundinnen wenig Verständnis für die Arbeit auf einem Bauernhof haben und dann auch bei schlechten Ernten nicht sehr einsichtig sind», so Saner.

Neu eingeführte Pestizidverbote seien ein Grund für die Ausfälle, die sich in den letzten Jahren häuften. So hatte die Mosterei Hochstamm im Jahr 2017 keinen Ernteertrag. «Der Bauernverband steht hinter diesem Pfad, wünscht sich aber auch Verständnis für die Bauernseite», so Saner. Es müssten vor allem auch in der Gesetzgebung Kompromisse gefunden werden, welche die Sicht von Bäuerinnen wie auch von Politikern einbinden.