Laufen Demonstration gegen die Maskenpflicht an Schulen: «Verlogene Regierungsbande» Rund 800 Menschen gingen am Sonntag, 6. Februar 2022, in Laufen gegen die Maskenpflicht an Schulen auf die Strasse.

8 Bilder 8 Bilder Die Demo in Laufen gegen das Maskentragen in Schulen zog mehrere Hundert Sympathisanten an. Juri Junkov

Die Presse solle doch statt nur von Krawallen davon berichten, wie schwer es die Kinder hätten, wenn sie stundenlang die Maske in der Schule an hätten und sie nur zum Essen abnehmen dürften. Dies wünschen sich zwei junge Frauen an der Demonstration gegen die Maskenpflicht an Schulen, die gestern in Laufen von rund 800 Teilnehmenden begleitet wurden.

Marco Caimis heftiges Vokabular

Ausschliesslich über dieses berechtigte Anliegen zu berichten fällt schwer, auf einer Veranstaltung, auf welcher der Basler Arzt und Coronaleugner Marco Caimi auf der Bühne unter grossem Applaus gegen die «verlogene Regierungsbande und ihre Schergen» hetzt, zur «Winkelried-Tat» gegen «Chefbeamte, Chefredaktoren und Pseudowissenschaftler» aufruft, von einem «Krieg gegen unsere Jobs, unsere Geschäfte und jetzt unsere Kinder» spricht. Impfen und Maskenpflicht bezeichnet er als «Biowaffe, Kidnapping und medizinische Vergewaltigung».

Basler Arzt Marco Caimi sprach zu den Demonstrierenden. Juri Junkov

Weder auf den unsäglichen, aber inzwischen leider offensichtlich obligatorischen Nazivergleich (die Schweizer Primarschüler mit der Hitlerjugend) verzichtet Caimi noch auf den tiefen Griff in die Kiste der Verschwörungstheorien: Er weiss sogar, dass der Chip, der alle Menschen überwachen wird, spätestens 2026 eingepflanzt werden wird. Bereits zu Beginn seiner Rede bringt Marco Caimi seine Hoffnung zum Ausdruck, «dass ihr mit Energie heimgeht und sagt: ‹Nie wieder diese Tyrannei!›»

Auf Nachfrage bestätigt Bernhard Keller, Organisator der Demonstration und Vater von fünf Kindern zwischen zwei und 21 Jahren, dass er Caimi in allem zustimmen könne: «Er bringt es auf den Punkt und redet nicht um den heissen Brei herum.»

Bewilligte Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle

Die Polizei ist mit rund einem Dutzend Beamten vor Ort, darunter das Dialogteam, und vermeldet keine Vorkommnisse. Um 14 Uhr war der Demonstrationszug über Amtshausgasse, Lange Gasse, Hauptstrasse und wieder Amtshausgasse zum Schulhof der Primarschule gezogen, wo die Kundgebung stattfand. Auf Schildern und Transparenten wurde unter anderem gefordert: «Freie Kinder, frei von Angst, frei von Massnahmen», aber auch «Alle Coronamassnahmen sofort aufheben» und «Wer Kinder zum Maskentragen zwingt, macht sich strafbar».

Caroline Jockel, Präsidentin des Vereins «Eltern für Kinder», kritisierte die Regelschule im Allgemeinen. Juri Junkov

In deutlich leiseren Tönen berichtet der Laufner Lehrer Christoph Dörflinger von seinen Erfahrungen, wie wichtig die Mimik für die soziale Entwicklung von Kindern im Primarschulalter sei. Er wünsche sich, wieder Freiräume zu schaffen, in denen Menschen nicht ver-urteilt würden, weil sie keine Masken tragen. Caroline Jockel aus Seltisberg, Präsidentin des Vereins «Eltern für Kinder», ging in ihrer Rede weit über die Coronamassnahmen an den Schulen hinaus und warb unter den Eltern dafür, die Erziehung der Kinder in die eigene Hand zu nehmen: Sie habe ihre Kinder von der Regelschule genommen, wo das Erziehungsziel lediglich sei, dass alle folgten und funktionierten. In ihrer jetzigen Schule lernten ihre Kinder nur noch, was ihnen Freude bereite und sie interessiere.

Veranstalter Keller hatte sich in seiner Begrüssung «überwältigt» vom Zuspruch gezeigt. Auf Nachfrage bestätigt er, dass die Demonstration auch Sinn mache, wenn der Bundesrat Mitte Februar voraussichtlich deutliche Lockerungen verkünden werde. «Wir müssen auch für die Zukunft signalisieren», sagt Keller, «dass die Maskenpflicht für Kinder und Jugendliche nie mehr Thema sein darf, egal, was im kommenden Herbst und Winter passiert.»