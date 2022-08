Laufen Nächste Episode im Laufner Spitalstreit: Stadtrat Simon Felix tritt zurück Der Stadtrat Laufen soll dem Abriss des Spitalgebäudes zugestimmt haben. Dieser Entscheid erzürnt Stadtrat Simon Felix so sehr, dass er zurücktritt. Die Zukunft des Gebäudes ist aber weiter unklar.

Der Laufner Stadtrat Simon Felix (FDP) tritt per Ende Oktober von seinem Amt zurück. Zvg

Der Spitalstreit in Laufen ist um eine Episode reicher. Nach der Meldung, der Laufner Stadtrat habe dem Abriss des Spitalgebäudes zugestimmt, zieht Stadtrat Simon Felix seine Konsequenzen und tritt von seinem Amt zurück. Auf Facebook begründet er seinen Rücktritt folgendermassen:

«Der Stadtrat hat einen historischen Entscheid zum Spital Laufen gefällt. Ich kann den gefällten Beschluss weder unterstützen noch mittragen.»

Deshalb habe er dem Stadtrat seinen Rücktritt mitgeteilt. Felix, der noch bis Ende Oktober im Amt bleibt, wird sich künftig in seiner Rolle als Präsident des Vereins Pro Spital Laufen für den Erhalt des Gebäudes stark machen.

Besonders pikant an der ganzen Geschichte ist, dass der angebliche Entscheid des Stadtrats während Simon Felix' Ferienwoche gefällt wurde. Dieser schreibt auf Facebook dazu:

«Gerne hätte ich im Stadtrat meine Argumente vorgetragen. Der Entscheid konnte gemäss Aussage des Stadtpräsidenten nicht vertagt werden.»

Unklarheit über den Abrissentscheid des Gebäudes

Dass das Spitalgebäude überhaupt abgerissen wird, ist derweil noch immer nicht offiziell bestätigt. Zwar meldete das Portal Onlinereports am vergangenen Freitag, der Stadtrat Laufen habe dem Abriss zugestimmt. Der Stadtrat widerspricht dieser Meldung aber.

Ohnehin kann dieser den Entscheid nicht alleine fällen. Da das Gebäude noch dem Kanton Baselland gehört und vom Kantonsspital Baselland (KSBL) betrieben wird, sind auch sie in den Entscheid involviert. Bis im Herbst soll klar sein, was mit dem Gebäude geschieht. Das letzte Wort im Laufner Spitalstreit ist also noch nicht gesprochen. Simon Felix wird künftig aber nicht mehr als Stadtrat mitreden können.