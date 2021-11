Laufen Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland ist bald unter demselben Dach wie die Stützpunktfeuerwehr Laufental Die Feuerwehr errichtet einen Erweiterungsbau, in dem auch der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland untergebracht sein wird. Läuft alles nach Plan, wird das neue Gebäude im Frühjahr 2023 eingeweiht.

Die Stützpunktfeuerwehr Laufental um Major Markus Burger wird ihr Magazin in Laufen ausbauen. Gaby Walther

Auf ihrem Areal in Laufen errichtet die Stützpunktfeuerwehr Laufental einen Erweiterungsbau. In diesem wird ab dem Jahr 2023 auch der lokale Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland (KSBL) untergebracht sein. Dieser befindet sich derzeit in den Räumlichkeiten der ehemaligen Parademic an der Baselstrasse, deren Rettungsdienst vom KSBL übernommen wurde.

Das Baugesuch für die neue Liegenschaft soll im Januar 2022 eingereicht werden. Bei optimalem Verlauf des Baubewilligungsprozesses könne nach einer achtmonatigen Bauphase das Gebäude im ersten Quartal 2023 eingeweiht werden, schreiben die beiden Institutionen am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung. «Für die beiden Notfallorganisationen ergeben sich durch die neue Rettungswache wertvolle Synergien. Neben der gemeinsamen Nutzung der Infrastruktur werden Feuerwehr und Rettungsdienst insbesondere auch im Bereich der Weiterbildung von der örtlichen Nähe profitieren.»

Der Stützpunktfeuerwehr Laufental gehören die Gemeinden Blauen, Dittingen, Laufen, Nenzlingen, Röschenz, Roggenburg, Wahlen und Zwingen an. Trotz der Schliessung des Spitals Laufen führt das KSBL den Rettungsdienst in Laufen weiter. Das Krankenhaus soll im kommenden Jahr durch ein ambulantes Gesundheitszentrum im Birs Center beim Laufner Bahnhof ersetzt werden soll.

Ebenso betreibt das KSBL Rettungsdienste an den beiden Spitalstandorten Bruderholz und Liestal. Im Baselbieter Kantonshauptort ist ebenfalls eine gemeinsame Rettungswache mit der Feuerwehr geplant.