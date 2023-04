Lebensmittelhilfe «Tischlein deck dich»: Neue Abgabestelle für Armutsbetroffene in Allschwil eröffnet Der spendenfinanzierte Verein «Tischlein deck dich» will mit dem neuen Standort noch mehr Lebensmittel vor der Tonne retten und an armutsbetroffene Menschen der Region verteilen.

Gegen Foodwaste: 24 Freiwillige helfen aktuell bei der Lebensmittelvergabe in Allschwil mit. Symbolbild: zvg / Fabio Baranzini

Die Schweizer Non-Profit-Organisation (NPO) «Tischlein deck dich» engagiert sich seit 23 Jahren gegen Lebensmittelverschwendung und Armut in der Schweiz. Der Verein will noch brauchbare Lebensmittel vor der Entsorgung bewahren.

«In der Schweiz geht rund ein Drittel aller produzierten Nahrungsmittel auf dem Weg vom Feld bis zum Teller verloren. Das entspricht einer Menge von 2,8 Millionen Tonnen vermeidbarem Foodwaste pro Jahr», schreibt der Verein in einer Mitteilung vom Dienstag.

Gleichzeitig würden hierzulande mehr als 720’000 Menschen an oder unterhalb der Armutsgrenze leben – darunter Working Poor, Familien, Alleinerziehende, Pensionierte und Menschen, die Sozialhilfe oder Invalidenrente beziehen.

Dritter Standort im Baselbiet

Um noch mehr gerettete Lebensmittel an armutsbetroffene Menschen verteilen zu können, hat «Tischlein deck dich» Ende März in Allschwil eine neue Abgabestelle eröffnet. In Liestal, Laufen und an mehreren Orten in Basel ist der Verein bereits mit einem Standort vertreten. In Allschwil werden dafür Räumlichkeiten der Reformierten Kirchgemeinde Allschwil-Schönenbuch im Calvinhaus genutzt, wie der Verein weiter schreibt.

Insgesamt 24 freiwillige Helferinnen und Helfer organisieren die wöchentliche Lebensmittelverteilung (jeweils am Dienstag von 15 bis 16 Uhr) und führen diese unter der Leitung von Jürg Kretzer und Andreas Handschin durch. Sie nehmen die Lebensmittel entgegen und sorgen für eine gerechte Verteilung je nach Grösse des Haushalts. Pro Einkauf bezahlen die Bedürftigen einen symbolischen Franken und weisen sich mit einer Kundenkarte aus, die von regionalen Sozialfachstellen vergeben werden kann. (aib)