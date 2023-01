Nach Umfrage Wegen Mangel: Das fordern die Baselbieter Lehrkräfte Der Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland hat über 1000 Lehrpersonen befragt – und stellt nun die Anpassungen vor, die nötig seien, um dem Personalmangel entgegenzuwirken.

Vorstand des Lehrervereins Baselland (von links nach rechts): Präsident Philipp Loretz, Vizepräsidentin Maddalena Pezzulla, Geschäftsleitungsmitglied Roger Wartburg. Bild: Kenneth Nars

1072 Lehrpersonen nahmen teil an der Umfrage des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland (LVB), wie dieser in einer Mitteilung schreibt: Sie alle äusserten sich zu den Herausforderungen, Problemen und Belastungsfaktoren im Lehrberuf. Die Umfrage wurde im Herbst vergangenen Jahres durchgeführt, dies als Antwort an Bildungsdirektorin Monica Gschwind, die im Sommer alle Anspruchsgruppen um Vorschläge zum Umgang mit dem Lehrpersonenmangel gebeten hatte.

Die Ergebnisse der Umfrage – laut LVB die schweizweit grösste von einem Berufsverband durchgeführte Befragung zum Lehrpersonenmangel – fasst der Verein in sechs Punkten zusammen.

Austausch mit Landrätinnen und Landräten wird gesucht

So fordert der LVB, dass die Bürokratie im Lehrberuf abgebaut, die Klassenlehrpersonen entlastet und die Integration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern gemässigt wird. Weiter müsse man die Primarstufe aufwerten, etwa mit höheren, konkurrenzfähigen Löhnen. Die Überfrachtung in Form zu vieler Aufgaben und Ansprüche müsse beendet sowie die Ausbildung für Lehrpersonen verbessert werden.

Die Forderungen werde man in das bestehende kantonale «Projektteam Lehrpersonenmangel» tragen und den Austausch mit Landratsmitgliedern suchen.