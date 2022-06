Leitartikel zum Schwingfest Esaf: Ein Produkt unserer rückwärtsgewandten Zeit Ohne das national-konservative Revival in unserem Land seit den Neunzigerjahren hätte das Schwing- und Älplerfest niemals die grosse Bedeutung von heute. Eigentlich erstaunlich, dass es noch keine Renaissance des Waffenlaufs gibt. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Fahnentreue: Eine Delegation aus dem Baselbiet präsentiert sich an der Abschlussfeier am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug 2019. Bild: Keystone

Können Sie sich noch an Albrecht Moser erinnern? Das war der Mann mit Rauschebart, der in den Siebziger- und Achtzigerjahren mit einem Karabiner im Rucksack durchs Schweizerland lief, immer verbissen wirkend, aber immer auch schneller als die Konkurrenz. Das, was Moser damals betrieb, galt als Sport, wurde Waffenlauf genannt und nahm im «Sportpanorama» an den Sonntagabenden einen beträchtlichen Platz ein. Moser war ein Star.

40 oder 50 Jahre später ist dies nicht mehr vorstellbar. Auch der Fast-Namensvetter von Moser mit Nachnamen Zweifel, der sein Rennrad schulterte und durch morastige Äcker stapfte, wurde damals mit viel Bildschirmzeit geadelt. Selbstverständlich, der Fussball genoss damals schon einen hohen Stellenwert im Schweizer Fernsehen. Ein gestrenger Herr verlas am Pult vor der Kamera sogar jede Woche die Resultate des FC Raron und der beiden Klubs aus der Hauptstadt des Kantons Zug. Alles war beschaulicher, eidgenössischer und weniger global.

Auch über Schwingfeste wurde damals berichtet. Das gehörte selbstredend dazu. Dann kam die grosse Zeitenwende, Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger. Ein berühmter Historiker proklamierte nach dem Fall der Berliner Mauer das «Ende der Geschichte». Tatsächlich aber gingen das Leben und somit die Geschichte weiter. König Fussball wurde zum Kaiser, Geld floss in immer raueren Mengen aus allen Ecken dieser Erde, auf die immer besser gepflegten Rasen, in die immer grösser werdenden Stadien und die immer schnelleren Spieler und irgendwann fand man heraus, dass das Geschäft mit dem Fussball sich auch hervorragend eignete, um ebendieses Geld bequem reinzuwaschen.

Diese Grenzenlosigkeit passte nicht allen. Die Schweiz sagte 1992 Nein zum EWR und damit begann ein Prozess der Abschottung (der allerdings vordergründig blieb, weil man das Geld von «draussen» ja immer noch sehr gern in Empfang nahm und hortete). Und mit dieser selbst gewählten Isolation ging der Aufstieg der nationalen Rechten einher. Jener politischen Bewegung, die für das Heil, das sie suchte und vor allem versprach, ein besonderes Bild unseres Landes erschuf. Nein, sie erschuf es nicht einmal, sondern rezyklierte eine Retrostimmung, die bereits im 19. Jahrhundert geherrscht hatte. Schon damals wollte man der Realität, welche die global um sich greifende Industrialisierung mit sich brachte, nicht ins Auge sehen und kreierte das Bild eines Landes, das aus ländlicher Idylle und einer tugendhaften und gläubigen Bewohnerschaft bestand. Schon damals war das fernab jeglicher Realität. Die gute alte Zeit und die gute alte Schweiz hatte und hat es nie gegeben.

Immerhin besann sich seit den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts ein anderer Teil der Schweizer Gesellschaft und Politik auf andere Qualitäten, zum Beispiel auf die Innovationsfähigkeit des Landes, auf Bildung, Stabilität und auf die Integrationskraft, auf welcher der ökonomische (und sportliche!) Erfolg letztlich beruht. Für eine berufliche Karriere war und ist es zum Glück nicht mehr entscheidend, über welchen Dienstgrad man (besser: Mann!) im Militär verfügte oder über welchen kulturellen oder religiösen Hintergrund.

Vielleicht deshalb geriet die Sportart Waffenlauf mehr und mehr ausser Mode und sein Dominator Albrecht Moser mehr und mehr in Vergessenheit. Aber auch am Sport ging der Renationalisierungsprozess, vorangetrieben von der SVP, nicht spurlos vorüber. Wenn in ein paar Wochen das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln (Esaf) über die Bühne geht, werden wir hier in der urbanen Nordwestschweiz direkt mit dieser jüngsten Geschichte unseres Landes konfrontiert.

Das Schwingen erlebt seit einigen Jahren einen regelrechten Boom. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Boom – obwohl ich höchsten Respekt vor den Leistungen der Schwinger habe – seinen Ursprung nicht im Sport selbst hat. Wer kann schon auf Anhieb erklären, wie ein Schwinger in den Schlussgang kommt? Er ist vielmehr das direkte Resultat des national-konservativen Revivals der vergangenen Jahre. Wer nicht mag, dass die Schweizer Fussballnationalmannschaft zu zwei Dritteln mit Secondos besetzt ist, kann jederzeit Abderhalden Jörg, Sempach Matthias oder Hasler Eugen anhimmeln. «Sägmäu» ist natürlicher als der Kunstrasen im Wankdorf, das Siegermuni ein wesentlich sympathischeres Siegeraccessoire als der Lamborghini von Shaqiri.

Vergessen sollten wir auch nicht, dass die aktuelle Popularität des Schwingsports zu einem beträchtlichen Teil dadurch befördert wurde, dass sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen massiven Attacken von Rechts ausgesetzt sah (Stichwort: No Billag) und mit einer «Wir lieben die Schweiz»-Kampagne reagierte, die regelrecht anbiedernd war. Schwingen ist wichtiger Bestandteil dieses Konzepts. Das Esaf, so ansehnlich es ist, ist ein Produkt unserer retroversessenen Zeit. Erstaunlich eigentlich, dass Waffenlauf kein Thema mehr ist.