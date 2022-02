Baselland Regierung begrüsst Lenkungsabgabe auf Deponien Die Lenkungsabgabe soll im Umweltschutzgesetz festgeschrieben und so unter anderem wertvoller Deponieraum geschont werden.

Der Baselbieter Regierungsrat begrüsst die Stossrichtung der Teilrevision des Umweltschutzgesetzes (USG) «Schweizer Kreislaufwirtschaft», wie aus einer Medienmitteilung der Regierung zu entnehmen ist. Er begrüsse die Absichten zur Etablierung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und zur Fokussierung auf den Produktlebenszyklus. In seiner Stellungnahme an den Bund halte der Regierungsrat fest, dass die Schweiz über eine gut ausgebaute und leistungsfähige Abfallwirtschaft verfüge. Doch aus Sicht des Regierungsrats müsse die heutige, entsorgungsorientierte Abfallwirtschaft in eine nachhaltige Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft transformiert werden.

In Ergänzung und im Hinblick auf den Baustoffkreislauf schlägt der Regierungsrat die Einführung einer nationalen Lenkungsabgabe auf deponierte Abfälle vor. Diese soll im USG festgeschrieben werden und unter anderem wertvollen Deponieraum schonen.