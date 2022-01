Liesberg Autofahrer verursacht Selbstunfall – die Polizei sucht Zeugen Ein Autofahrer verursachte in der Delsbergerstrasse in Liesberg BL einen Selbstunfall. Personen wurden dabei keine verletzt. Der genaue Unfallhergang ist unklar.

Der demolierte Kleinwagen. zvg

Am Sonntagmorgen kurz vor 08.30 Uhr, verursachte der Lenker eines grauen Kleinwagens in der Delsbergerstrasse in Liesberg BL einen Selbstunfall. Personen wurden dabei keine verletzt. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen.

Gemäss den bisherigen Kenntnissen der Polizei fuhr der 52-jährige Lenker eines grauen Kleinwagens, aus Laufen kommend, in der Delsbergerstrasse Richtung Delémont. Nach der Rechtskurve auf der Höhe der Firma Aluminium Laufen AG, geriet der Lenker, aus bisher nicht geklärten Gründen, an den rechtsseitigen Strassenrand. Nachdem er mit allen vier Rädern den erhöhten Randstein überfahren hatte, verwechselte er das Brems- mit dem Gaspedal. Dadurch beschleunigte das Fahrzeug, fuhr die ansteigende Böschung entlang und kam schlussendlich, nach der Kollision mit einer Steinmauer, zum Stillstand.

Personen wurden bei der Kollision keine verletzt. Der massiv beschädigte Personenwagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35, zu melden. (has)