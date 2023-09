Liestal 175 Jahre Bundesverfassung: Das Baselbiet widmet dem Jubiläum eine Ausstellung und lädt die Bevölkerung ein Am Donnerstag ist Tag der offenen Türen im provisorischen Regierungsgebäude in Liestal. Am Abend findet eine hochkarätige Podiumsdiskussion statt.

Im Provisorium des Regierungsgebäudes in Liestal gibt es am Donnerstag einiges zu hören und zu sehen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Vor 175 Jahren ist die Bundesverfassung in Kraft getreten. Das Jubiläum steht am kommenden Donnerstag in Liestal im Fokus. Die Bevölkerung erwartet ein Tag der offenen Türen, eine Ausstellung und eine Podiumsdiskussion.

Am Donnerstag trifft sich im provisorischen Regierungsgebäude in Liestal der Landrat zu seiner zweiten Sitzung nach der Sommerpause. Es ist gut möglich, dass auf den Zuschauerplätzen für einmal mehr Besucherinnen und Besucher Platz nehmen als sonst. Die Baselbieter Bevölkerung ist am Donnerstag zu einem Tag der offenen Türen im Provisorium eingeladen.

Um 18 Uhr findet im Landratssaal eine Podiumsdiskussion statt, an der unter anderem die Baselbieter Ständerätin Maya Graf, Landratspräsident Pascal Ryf und der Arbeitgeberverbandspräsident Beat Hauenstein teilnehmen.

Maya Graf. Bild: niz Pascal Ryf. Bild: jun Beat Hauenstein. Bild: zvg

Zuvor wird im Foyer die eigens für das Jubiläum konzipierte Ausstellung des Baselbieter Staatsarchivs mit dem Titel «175 Jahre Bundesverfassung: die Baselbieter Perspektive» eingeweiht. Diese wird im Verlauf des Herbst nicht nur im provisorischen Regierungsgebäude, sondern auch noch im Dichter- und Stadtmuseum Liestal und im Staatsarchiv gezeigt.