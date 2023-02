Liestal Der einzige Fasnachtsanlass, bei dem man nicht in der ersten Reihe stehen will Der Chienbäse in Liestal zog auch diesmal Besucherinnen und Besucher aus nah und fern an - darunter auch unvorsichtige.

Die brennenden Besen unter dem Liestaler Törli. Bild: Juri Junkov

Der letztjährige Chienbäse, das hatten die Veranstalter wegen Corona angekündigt, sollte ein kleiner Chienbäse nur für die Liestaler werden. Dafür verzichtete man auch auf die Wagen. Dieses Jahr hat Liestal sein Weltpublikum wieder. Französisch, Englisch, Standarddeutsch – das Sprachenwirrwarr lässt erahnen, woher die Menschen alle gekommen sind, um den einzigartigen Feuerbrauch im Stedtli mitzuerleben.

Bisweilen hat man den Eindruck, dass eine Mischung aus Unbedarftheit der Touristen und der Leichtsinnigkeit der Einheimischen (vor allem der jungen) doch dazu führt, die Wirkung des Feuers in diesem Brauch zu leicht zu nehmen. Auch die Fenster der Häuser in der Rathausstrasse, die die Feuerwehr vor dem Umzug zu schliessen bittet, sind wieder offen, sobald der Umzug beginnt, selbst im ersten Obergeschoss.

Der erste kollektive Rauner geht durch die Menge, als um 19 Uhr das Licht im Stedtli ausgeht. Fast schon ebenso zur Tradition geworden ist der offensichtliche Wettbewerb der Guggenmusiken, wer noch bis zur letzten Minute in der Rathausstrasse spielen und diese verstopfen darf: Dieses Jahr sind es die Latärnä-Schränzer aus Liestal. Eine Gruppe Feuerwehrleute drängt sich im Gänsemarsch durch die Menge; schlaue Besucher schließlich sich ihnen an. Doch eigentlich ist der Chienbäse der einzige Fasnachtsumzug, bei dem man nicht in der ersten Reihe stehen will.

Aufgespiesste Klöpfer sind nicht so beliebt

Schon seit einem guten Jahrzehnt hat man die beste Sicht aus den hinteren Rängen in der Rathausstrasse durch die Smartphones der Vordermänner; auch die Würste an den Stecken nehmen immer mehr zu. Das Wurst-Grillieren gefällt den Veranstaltern nicht; aber sie sorgen jedes Jahr wieder für frohes Gegröle unter den Erstbesuchern. Und inzwischen fahren selbst auf den kleineren Wagen schon aufgespiesste Klöpfer mit.

Gegenüber dem Schweizerhof wartet das Publikum weit vorne in der Strassenmitte und erweist sich als erstaunlich hitzeresistent. Als der erste grössere Wagen durch das Törli fährt, entfährt es einem jungen Zuschauer: «Das Tor zur Hölle.» Erst als der vierte Wagen vor ihnen verweilt, drängen die Menschen beim Schweizerhof zurück.

Englisches Paar bereut es, gekommen zu sein

Nicht nur die Hitze, vor allem der Russ lässt mit seiner Wirkung nicht auf sich warten. Nur wenige kommen auf die Idee, hier die Coronamaske noch einmal sinnvoll zu verwenden. Die Frau eines Ehepaars um die 50 hustet stark. Auf die Ansprache auf Deutsch scheint sie nicht zu reagieren. Sie seien aus Nordengland, gibt sie auf Nachfrage zu verstehen. Ihr Sohn wohne in Basel und habe sie hierhergeschickt. «Nothing like that in England», sagt die Frau und gibt durch Zeichen zu verstehen, dass es eine schlechte Idee gewesen sei, hierher zu kommen.

Andere feiern mit Bier und Wurst weiter – und werden schon wieder leichtsinnig: Einige Jugendliche, denen offensichtlich langweilig geworden ist, machen sich schon während des Umzugs in einer Lücke zwischen den Chienbäse auf den Weg die Rathausstrasse hinunter.