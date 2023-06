Liestal Die Wand bleibt zu: «Waldenburgerli» nur durch Unterführung erreichbar Während die zwei hintersten Gleise am Liestaler Bahnhof früher ebenerdig erreichbar waren, verhindert das nun eine Lärmschutzwand. Eine Öffnung wäre zu teuer und würde zu wenig bringen, findet der Stadtrat.

Am Ende von Gleis 5 hätten sich die Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte einen ebenerdigen Zugang gewünscht – doch der Stadtrat verfolgt das Vorhaben nicht weiter. Bild: Kelly Spielmann

Seit bald einem Jahr ist das Gleis 4 am Liestaler Bahnhof in Betrieb, seit dem vergangenen Dezember hält das neue «Waldenburgerli» auf Gleis 5. Doch für Pendelnde, die nicht von der Stedtli-Seite zum Bahnhof gelangen, sondern vom Sichtern- oder Wiedenhubquartier, ist der Weg zum Perron mühsamer als früher: Denn vor Beginn der Arbeiten am Vierspurausbau war es möglich, ebenerdig zu den zwei letzten Gleisen – damals 3 und 4 – zu gelangen. Heute ist ein Umweg via Unterführung nötig. Grund ist der Lärmschutz: Eine Wand trennt die Zuggleise vom Sichternquartier ab.

Im vergangenen Juni, bereits vor der Inbetriebnahme der beiden Gleise, haben fünf Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte von links bis rechts deshalb ein Postulat eingereicht: Sie wollten, dass der Stadtrat mit den SBB und der Baselland Transport AG (BLT) prüft, ob ein ebenerdiger, barrierefreier Zugang noch realisierbar wäre – und dass sich der Stadtrat für einen solchen einsetzt.

Kosten über 100'000 Franken

Nun stellt sich heraus, dass dies nicht geschehen wird. In der schriftlichen Antwort des Stadtrats heisst es, man habe eine Prüfung vorgenommen und die BLT wäre grundsätzlich mit einem neuen Zugang einverstanden. Die SBB aber würden auf die Genehmigungsbehörde Bundesamt für Verkehr (BAV) verweisen. Und diese stelle fest, «dass diese Massnahme so erheblich ist, dass ein neues Planauflageverfahren gestartet werden muss». Bei der ursprünglichen Planauflage der Lärmschutzwand im Jahr 2017 seien an der Wiedenhubstrasse von sieben Liegenschaften Einsprachen eingegangen.

Was die Eingabe einer Projektänderung beim BAV nun kosten würde, sei schwierig zu sagen – die Stadt geht aufgrund mündlicher Aussagen von 20'000 bis 30'000 Franken aus. Hinzu kämen rund 10'000 Franken für die Durchführung des Verfahrens durch die SBB sowie rund 100'000 Franken für die tatsächliche Umsetzung.

Die Stadt hat neben den Kosten auch überprüft, wie gross der Nutzen eines neuen Zugangs wäre. Und dabei festgestellt: Die Zeitersparnisse wären nur für Personen massgebend, die von der Wiedenhubstrasse her zum westlichen Ende des Perrons wollen oder sich auf selber Strecke in die andere Richtung bewegen. Profitieren von der rund 1,5-minütigen Zeitersparnis könnten also Personen, die an der Wiedenhubstrasse leben oder arbeiten, etwa in der psychiatrischen Klinik.

Keine Zeitersparnis für Sichtern-Einwohner

Anwohnende des Sichternquartiers sowie Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, die auch im Postulat genannt werden, würden jedoch keinen grossen Vorteil erfahren: Der Weg zu den Gleisen 4 und 5 würde zwar flacher, kürzer würde er gegenüber der Route durch die Sichternunterführung jedoch nicht.

Für den Stadtrat ist deshalb klar: «Aufgrund der hohen Kosten, des grossen Aufwands und der geringen Zeitvorteile für den grössten Teil der Einwohnerschaft aus dem Gebiet Sichtern» wird auf eine Weiterverfolgung der Öffnung der Lärmschutzwand verzichtet. Er beantragt beim Einwohnerrat, von der Antwort Kenntnis zu nehmen und das Postulat als erfüllt abzuschreiben.