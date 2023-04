Liestal Ehemalige Sprengstofffabrik in Beschlag genommen – doch die Polizei verscheuchte die Besetzenden Über die Ostertage wollten Hausbesetzende das Cheddite-Areal in Liestal in Beschlag nehmen und diesem «neues Leben einhauchen». Die Polizei verhinderte durch ihre Präsenz und durch Kontrollen allerdings, dass sich die Besetzenden installieren konnten. Nach nicht mal einem Tag war der Spuk zu Ende.

Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Sprengstofffabrik Cheddite in Liestal ist über die Ostertage besetzt worden – nicht zum ersten Mal. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Das Areal der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite an der Grenze von Liestal zu Lausen wurde in der Nacht auf den Ostersonntag besetzt. Das Kollektiv «Wem gehört Liestal» wollte dem seit Jahren leer stehenden Areal, auf dem «schöne und schützenswerte Gebäude verlottern», neues Leben einhauchen, wie es den Medien mitteilte. Allerdings dauerte die Aktion nicht allzu lange: Die Polizei tauchte bereits am Sonntagmorgen um 8 Uhr auf und habe durch Personenkontrollen verunmöglicht, dass auf dem Areal ein Brunch oder ein Grill habe stattfinden können.

Schützwürdigkeit des Areals ist umstritten

Zu Verhaftungen sei es nicht gekommen. Versuche, die Eigentümer zu kontaktieren, blieben erfolglos. Dies schrieb das Kollektiv am Sonntagabend auf Instagram. Die Baselbieter Polizei bestätigt auf Anfrage den Einsatz. Dieser sei am Sonntag um 16 Uhr beendet worden. Da habe sich niemand mehr im Haus aufgehalten, sagt Polizeisprecher Marcel Wyss.

Ein Rechtsstreit blockiert seit Jahren die Neubebauung des Areals: Gegen den von der Stadt Liestal abgesegneten Quartierplan hat der Baselbieter Heimatschutz Beschwerde erhoben – und im vergangenen November vom Kantonsgericht Recht erhalten. Die Stadt hat das Urteil ans Bundesgericht weitergezogen. Das Areal vergammelt derweil zusehends.

Die bz berichtete im Februar über hohe Abfallberge und illegale Sprayereien. Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Cheddite ist bereits einmal besetzt worden: Im Sommer 2021 verliessen fünf Frauen das Haus nach einigen Stunden freiwillig, nachdem ein Aufgebot der Polizei sie dazu aufgefordert und die Eigentümerin Straf­antrag gestellt hatte.