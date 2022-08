Liestal Eine halbe Million Franken für sieben Tafeln: Einwohnerrat gibt grünes Licht für neues Parkleitsystem Schon ab 2023 soll die Parkplatzsituation von sieben Parkhäusern sowie dem Fischmarkt auf digitalen Schildern angezeigt werden. Ein Selbstläufer war es im Liestaler Einwohnerrat aber nicht.

Oberirdisch sollen nur die Parkplätze am Fischmarkt angezeigt werden, dazu kommen sieben Parkhäuser. Marc Schaffner

Liestal soll ab Anfang 2023 über ein Parkleitsystem (PLS) für 550'000 Franken verfügen: An sieben Standorten an den Zubringern ins Stedtli wird die Verfügbarkeit der insgesamt 694 Parkplätze in sieben Parkhäusern zuzüglich der 30 Plätze auf dem Fischmarkt aktuell angezeigt. Der Einwohnerrat diskutierte am Mittwochabend über eine Stunde und stimmte dann dem Antrag des Stadtrats mit 19 Stimmen, darunter die geschlossene FDP-Fraktion, und neun Enthaltungen zu.

Parktarife werden mit den privaten Parkhausbetreibern ausgehandelt

Die Bau- und Planungskommission hatte erfolglos beantragt, nur fünf Standorte für die digitalen Anzeigetafeln zu realisieren, was 390'000 Franken gekostet hätte. Als Standorte sind nun die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB), die Rheinstrasse, die Oristalstrasse, die Burgstrasse, die Kasernenstrasse, die Rosenstrasse und der Gestadeckplatz festgelegt. Drei der Paneele sollen zudem Platz für städtische Mitteilungen und Werbung erhalten. Offen ist noch, ob LED-Anzeigen oder Monitore verwendet werden.

Der Einwohnerrat folgte mehrheitlich der Argumentation von Stadtrat Daniel Muri, dass es günstiger sei, das System jetzt vollständig umzusetzen statt später nachzurüsten. Selbst der PLS-Gegner Benjamin Erni (EVP) meinte:

«Wenn der Stadtrat schon das Falsche macht, soll er das Falsche wenigstens richtig machen.»

Die Mehrheit des Gremiums lehnte auch den Grünen-Antrag ab, dass die geplante Videoüberwachung, um die Belegung der Parkplätze auf dem Fischmarkt zu überwachen, zunächst datenschutzrechtlich abgeklärt werden solle. Die FDP-Fraktion und Stadtrat Muri selbst sagten, der Antrag unterstelle dem Stadtrat, sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Die Umsetzung des PLS werde ausserdem qua Amt vom Datenschutzbeauftragten überprüft.

Es wurde zudem angezweifelt, ob die von der Stadt geplante Finanzierung über den Parkplatzersatzabgabefonds rechtens ist, weil der Fonds zweckgebunden ist. Erni monierte, dass die privaten Parkhausbetreiber laut Angaben der Stadt wenig Interesse am PLS hätten und auch nicht zu einer finanziellen Beteiligung bereit wären. Die Parktarife will der Stadtrat separat mit den Betreibern verhandeln.

Ersatzbau des Asylwohnheims kostet 2,6 Millionen Franken

Ausserdem genehmigte der Einwohnerrat in der ersten Lesung einstimmig den Ersatzbau des Wohnheims für Asylsuchende am Benzburweg für 2,6 Millionen Franken. Selbst Beat Gränicher von der SVP gab zu Protokoll, er habe sich für den unwürdigen Zustand des fast 60 Jahre alten Gebäudes geschämt, das die Stadt 1992 gekauft hatte und am 1. Januar 2020 stilllegen musste.

Brandschutz, Hygiene und Wärmeisolation seien, wenn überhaupt, nur noch auf «minimalem Standard» möglich gewesen, schreibt die Stadt in der Beschlussvorlage. Im Neubau, der ab Winter 2024 bezugsfertig sein soll, sind acht Wohnungen für Asylsuchende und Sozialhilfeempfänger geplant. Das Gebäude wird dem Minergie-Eco-A-Standard entsprechen.

Im Herbst soll Nachhaltigkeitsbericht vorliegen

Stadtpräsident Daniel Spinnler wehrte sich gegen verschiedene Vorwürfe aus dem Einwohnerrat, die Stadtverwaltung müsse nun endlich in Sachen Klimapolitik aktiv werden. Der Stadtrat hatte zu drei Postulaten und einer Motion in einem Zwischenbericht Stellung genommen. Die Vorstösse waren zwischen 2018 und 2021 von der Fraktion der SP beziehungsweise von GLP, EVP und Die Mitte eingereicht worden und hatten weitere Massnahmen im Bereich Nachhaltigkeit gefordert.

Die Stadt arbeite seit Jahren an Möglichkeiten, Energie zu sparen, und habe bei öffentlichen Gebäuden schon viel umgesetzt, sagte Spinnler. Die Herausforderung sei es aber, die Bevölkerung mitzuziehen; und dazu gebe es auf kommunaler Ebene wenig Befugnisse. Die Stadt habe im laufenden Jahr eine externe Firma beauftragt, bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie zu helfen. Mit einem ersten Bericht rechnet Spinnler im Oktober 2022.