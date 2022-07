Liestal Häftling tot in Zelle gefunden: Er war der Tatverdächtige in einem Tötungsdelikt Der 30-Jährige, der erhängt in seiner Zelle im Gefängnis in Liestal gefunden wurde, war verdächtigt, im Februar eine 60-jährige verwandte erschossen zu haben.

Das Tötungsdelikt ereignete sich Ende Februar dieses Jahres. Juri Junkov (28. Februar)

Am Sonntagabend wurde im Gefängnis in Liestal ein Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden, wie die Sicherheitsdirektion am Montag mitteilt. Ersten Erkenntnissen nach habe sich der 30-jährige Schweizer erhängt. Er sei als «beschuldigte Person in einem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft» gewesen.

Wie mehrere Medien am Montag berichten, geht es um einen Fall, der sich am 27. Februar dieses Jahres ereignet hat: Auf einer Hundesportanlage an der Hauptstrasse in Ziefen wurde damals eine 60-jährige Frau erschossen. Michael Lutz, Mediensprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft, bestätigt auf Anfrage, dass es sich beim toten Inhaftierten um den Tatverdächtigen in diesem Tötungsdelikt handelt.

Der Mann konnte im Februar widerstandslos festgenommen werden, wie die Polizei damals sagte. Das 60-jährige Opfer und der 30-jährige mutmassliche Täter waren verwandt. Ob es sich um Mutter und Sohn handelte, gab die Polizei jedoch nicht bekannt.

Das Verfahren um das Tötungsdelikt in Ziefen werde nun eingestellt, wie die Sicherheitsdirektion in der Medienmitteilung weiter schreibt. Man habe aber ein Untersuchungsverfahren eröffnet, um die Hintergründe abzuklären, die zum Tod des inhaftieren Mannes geführt haben. Mit Rücksicht auf die laufende Untersuchung der Staatsanwaltschaft erteile man derzeit keine weitergehenden Auskünfte.

Nicht der erste Fall im Baselbieter Strafvollzug

Erst im April kam es im Baselbiet letztmals zu einem Suizid in einem Gefängnis. In Arlesheim hatte sich am 5. April ein 33-jähriger polnischer Häftling ebenfalls erhängt. Er befand sich in vorzeitigem Strafvollzug. Zur Last gelegt wurden ihm Widerhandlungen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Den letzten Todesfall hatte der Baselbieter Justizvollzug zuvor im Jahr 2017 zu beklagen. Im Februar wurde damals ein rumänischer Untersuchungshäftling im Gefängnis Muttenz erhängt aufgefunden.