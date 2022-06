Liestal Hat der Velo-Kurierdienst doch noch eine Chance? Von Öko-Job Einkäufe nach Hause liefern lassen – das soll nur noch bis Ende September möglich sein. Sechs Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte reichen nun aber ein dringliches Postulat ein.

Weil zu wenig Sozialhilfeempfänger zugewiesen wurden, wurden die Lieferdienste immer öfter von Zivildienstleistenden ausgeführt, so etwa in Rheinfelden. Dennis Kalt

Die Stiftung Öko-Job stellt per Ende September ihren Velo-Kurierdienst ein – das hat die Geschäftsleitung Ende Mai in einem Kundenschreiben mitgeteilt. In den letzten zwölf Jahren konnten mit Öko-Job in Liestal, Bubendorf, Füllinsdorf, Frenkendorf, Lausen, Seltisberg, Augst, Kaiseraugst, Rheinfelden, Giebenach, Magden, Möhlin und im Länge Quartier Pratteln Einkäufe nach Hause geliefert werden.

Sechs Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte versuchen nun, das Ende des Kurierdienstes abzuwenden. In einem dringlichen Postulat wenden sie sich an den Stadtrat: Der Kurierdienst sei eine wichtige Dienstleistung für Liestalerinnen und Liestaler, aber auch für KMU. «Dieses Angebot ist unkompliziert, kundenfreundlich und kaum mehr wegzudenken. Es wurde bisher mit rund 10’000 Fahrten pro Jahr genutzt», schreiben Dominique Meschberger (SP), Séverine Salathe (SP), Philipp Franke (Grüne), Sibyll e Schenker (Grüne), Benjamin Erni (EVP) und Vreni Wunderlin (GLP).

Gebührenerhöhung oder finanzielle Unterstützung

Der Dienst wird eingestellt, weil er defizitär und von Spenden abhängig ist. Was als Arbeitsintegration begonnen hatte, musste zum Schluss von Zivildienstleistenden ausgeübt werden.

Die Postulanten wollen vom Stadtrat daher wissen, wie hoch die nötige finanzielle Unterstützung wäre, um den Dienst weiterzuführen, und ob die Stadt sich diese leisten könnte. Ebenfalls fragen sie, wie hoch die Gebühren sein müssten, damit der Dienst kostendeckend betrieben werden könnte. Letztlich wird im Postulat die Frage gestellt, ob Öko-Job bereit wäre, unter neuen Voraussetzungen den Kurierdienst weiterhin zu betreiben – oder ob es eine andere Firma gäbe, die diesen Dienst übernehmen könnte.