Liestal Hochzeitsfotos und Scheidungspapiere gesucht Das Dichter:innen- und Stadtmuseum Liestal bereitet eine Ausstellung zum Thema «Eheglück und Ehekrach» vor – und ruft die Bevölkerung auf, sich an dieser zu beteiligen.

Georg und Emma Herweghs Eheringe sind eines der Objekte, die in der Ausstellung gezeigt werden. Dichter:innen- und Stadtmuseum Liestal

Die Eheringe des Dichterehepaars Georg und Emma Herwegh, die Verlobungsmedaillons von Carl Spittelers Eltern oder historische Eheverträge: Die Sammlung des Dichter:innen- und Stadtmuseums Liestal (Distl) enthält einige Objekte, die sich mit der Ehe befassen. «Ich hatte deshalb schon immer die Idee, eine Ausstellung zu diesem Thema zu organisieren», sagt Rea Köppel, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums. Doch nur Liebesglück sollte diese nicht beinhalten. Denn die glücklichen Momente alleine machen keine Ehe aus, auch die Schattenseiten gehören dazu.

«Eheglück und Ehekrach» lautet also der Titel der Ausstellung, die am 8. September eröffnet wird und bis zum 14. Januar des kommenden Jahres dauert. Wir wollen den Gegensatz aufzeigen und historisch aufarbeiten, erklärt Köppel, die sich derzeit mit der Auswahl der Ausstellungsobjekte befasst. «Das Thema gibt visuell viel her – und es spricht ein breites Publikum an.»

Die Scheidung der Kantone

Neben Eheringen und Liebesbriefen sollen es etwa auch Geschichten über den Ehebruch sein, die in der Ausstellung zu sehen sind – und es wird behandelt, wie mit diesem in vergangenen Zeiten umgegangen wurde. «Was hat man getan, als eine Scheidung noch nicht infrage kam?», fragt Köppel.

Streitende Paare wurden in den Wasserturm gesperrt, bis sie Frieden schlossen. Dichter:innen- und Stadtmuseum Liestal

Auch historische Eheverträge werden unter die Lupe genommen, oder alte Formen der Paartherapie, wie sie Köppel ganz ironisch nennt: «Es ist überliefert, dass man streitende Ehepaare früher in den Wasserturm geworfen und sie dort eingesperrt hat», berichtet sie. «Sie mussten mit einem Löffel gemeinsam aus einer Schüssel essen. Rausgelassen wurde das Paar erst, als es sich wieder vertragen hat.»

Ob die gewünschte Wirkung erzielt wurde, sei dahingestellt – «von mindestens einem Paar wissen wir jedenfalls, dass es mehrmals in den Wasserturm kam», sagt Köppel und lacht.

Es ist aber nicht nur die tatsächliche Ehe zwischen Verliebten, die in der Ausstellung thematisiert werden soll. «Metaphorisch wird auch die Kantonstrennung oft als Scheidung betrachtet», so Köppel. Auch dieser Ehebruch wird besprochen.

Einsendungen werden anonymisiert

Um die Ausstellung schliesslich in die Gegenwart zu holen, sollen auch Objekte aus der näheren Vergangenheit oder aktuellen Generationen gezeigt werden. Daher hat das Museum die Bevölkerung kürzlich in «Liestal aktuell», dem amtlichen Publikationsorgan der Stadt, dazu aufgerufen, sich an der Ausstellung zu beteiligen: Gesucht werden Liebesbriefe der ersten Flamme oder der Eltern, Hochzeitsfotos, Familienbüchlein, getrocknete Brautsträusse oder andere Andenken – aus schönen oder weniger schönen Tagen.

Von der Hochzeitseinladung bis zur Scheidungsurkunde ist alles erwünscht. Die Einsendungen würden als Leihgaben zur Verfügung gestellt, aus Datenschutzgründen anonymisiert und auf Wunsch würden auch einzelne Textpassagen unkenntlich gemacht.

Bisher habe es jedoch nur zwei Einsendungen gegeben, berichtet Köppel. «Es ist eine gewisse Scheu da, sich selber zu zeigen.» Sie hoffe aber auf rund ein Dutzend Zuschriften bis zur Frist vom 21. Juli. Auch Hinweise auf Objekte in Archiven würden gerne aufgenommen – eine solche habe sie auch schon erhalten. «Eine Einladung zu einer Hochzeit während der Kriegszeit», erzählt sie. «Für das Hochzeitsessen mussten Lebensmittelmarken mitgebracht werden.»