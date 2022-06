Liestal Keine Zufahrt für Stedtli-Anwohner: Das Kantonsgericht muss entscheiden Bereits zum zweiten Mal zieht ein Ehepaar, das an der Rathausstrasse in Liestal lebt, am Mittwoch vor Gericht: Sie haben Beschwerde gegen einen Regierungsbeschluss eingereicht.

In der Rathausstrasse herrscht Fahrverbot – für Anwohnende gelten Ausnahmen. Kenneth Nars

Bereits 2019 zogen Maria Anna und Johann Heinrich Weber-Sutter gegen die Stadt Liestal vor das Baselbieter Kantonsgericht: Dies, nachdem die Stadt den automobilen Zugang von Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Rathausstrasse eingeschränkt hatte. Einstimmig beschloss das Gericht damals, dass der Widerruf der Zufahrtsbewilligung nichtig sei.

Der Regierungsrat jedoch schützte in einem Beschluss vom August 2021 den Entscheid der Stadt, den Weber-Sutters die dauerhafte Zufahrtsbewilligung entzogen zu haben. Diese hatte das Ehepaar, das seit 20 Jahren ein Haus in der Rathausstrasse besitzt, seit 2010 für ihre beiden Autos. Sie war rund um die Uhr gültig, sofern keine bewilligten Anlässe auf der Rathausstrasse stattfanden. Das Paar reichte nach dem Regierungsratsbeschluss also erneut Beschwerde ein: Morgen Mittwoch stehen sie deshalb wieder gegen die Stadt Liestal und die Baselbieter Regierung vor dem Kantonsgericht.

Fussgängerzone in der Rathausstrasse

Der Regierungsrat begründete seinen Entscheid von 2021 im Wesentlichen damit, dass seit dem Umbau der Rathausstrasse ein neues Verkehrskonzept bestehe, nach welchem die Strasse «primär eine für Fussgänger/innen geschaffene Flanier- und Besuchermeile mit Platzcharakter sein und grundsätzlich motorfahrzeugfrei bleiben solle» – so steht es in der Stellungnahme des Rechtsdiensts der Regierung. Damit sind die Weber-Sutters nicht einverstanden: «Es geht nicht darum, hier einfach rauf und runter zu fahren», betont Johann Heinrich Weber, «aber es kann doch nicht sein, dass wir für jede Zufahrt ausserhalb der erlaubten Zeiten eine Ausnahmebewilligung holen müssen.»

Auch habe die Stadt nicht mit den Anwohnenden geredet, bevor sie die Bewilligung aufgehoben und die Zufahrtszeiten damit auf einige Stunden pro Tag – montags bis freitags von 5 bis 11 Uhr und samstags von 5 bis 8 Uhr – eingeschränkt habe. Ansonsten hätte allgemeines Fahrverbot geherrscht. Für Ausnahmen hätte das Paar tageweise eine begründete Zufahrtsbewilligung beantragen müssen.

Doch zwischen der eingereichten Beschwerde vom Oktober 2021 und dem heutigen Gerichtstermin hat sich in der Sache noch Weiteres getan: Am 30. November 2021 hat der Stadtrat eine neue Verordnung zur Fussgängerzone in der Rathausstrasse erlassen. Anstösser können neu eine Jahresbewilligung beantragen. Damit ist der Güterumschlag neben den Morgenstunden auch von Samstag bis Donnerstag zwischen 23 und 11 Uhr und am Freitag von 23 bis 8 Uhr möglich.

Regeln wurden mittlerweile gelockert

Damit hätte die Sache eigentlich erledigt sein können, findet Weber: «Aber wir haben das von der Stadt nicht erfahren – als wir die Beschwerde eingereicht haben, wussten wir davon noch nichts.» Die Beschwerde zurückziehen wollte er trotz der neuen Regelung nicht: Es seien noch viele offene Fragen vom Gericht zu beurteilen. So beispielsweise, weshalb man die Bewilligung jährlich erneuern müsse und sie nicht wie zuvor dauerhaft ausgestellt werden kann. Auch stört er sich an der fehlenden Kommunikation seitens der Behörden.

Letztlich sei es auch eine Frage der Kosten. Ziehe er die Beschwerde zurück, bliebe das Paar auf diesen sitzen, so Weber. «Natürlich haben wir so oder so Kosten, die wir selber übernehmen müssen – ungeschoren kommt man als Kläger nie davon», sagt er. Gewinnt das Ehepaar aber vor Gericht, müssen sich Stadt und Regierung – so war es bereits beim Gerichtsentscheid von 2019 – beteiligen.

Die Stadt äusserte sich gestern Dienstag auf Anfrage nicht zum Verfahren.