Liestal Meilensteine stehen beim Bahnhofneubau bevor: «Langsam kommen wir der Sache näher» Mehr als die Hälfte der Bauzeit am Liestaler Bahnhof ist vorbei. Die wichtigsten Akteure geben Auskunft über den Stand der Arbeiten.

Auf der Stedtli-Seite entstehen die zwei noch fehlenden Gleise sowie das Wendegleis. Bild: Kenneth Nars

Seit fast vier Jahren dauern sie an, die Bauarbeiten am Liestaler Bahnhof. Grund ist der Vierspurausbau, eine von mehreren notwendigen Anpassungen für den Viertelstundentakt zwischen Liestal und Basel. Ende 2025 soll er fertiggestellt sein. Doch es ist nicht nur der Vierspurausbau, der derzeit umgesetzt wird: Nebenbei wird das komplette Bahnhofareal neu gestaltet, und die Stadt setzt selber Bauprojekte am und um den Bahnhof um. In einer Baustellenführung stellten die verschiedenen Player die aktuellen Stände und die kommenden Meilensteine vor.

Was dabei immer wieder betont wurde: Die Bauarbeiten sind mit Einschränkungen, Lärm- und anderen Emissionen verbunden. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Doch mit Blick auf den aktuellen Stand fasste Stadtpräsident Daniel Spinnler zusammen: «Langsam kommen wir der Sache näher.»

Der Vierspurausbau

Für die SBB-Bauarbeiten steht bereits dieses Wochenende ein grosser Schritt an: Die Passerelle Schwieri wird eingebaut. Der rund 43 Tonnen schwere Brückenüberbau ist bereit, seit dem 8. Mai wurden die beiden vorfabrizierten Brückenteile zusammengebaut. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird er mithilfe eines Mobilkrans zwischen Mitternacht und 5 Uhr eingehoben.

Regen mache nichts aus, so Rolf Schwarb, Gesamtprojektleiter bei den SBB, «nur winden und gewittern sollte es nicht». Die Passerelle wird den Burggraben östlich des Bahnhofs überqueren, ebenso wie die Vorgängerpasserelle. Sie soll Ende Jahr eröffnet werden, in einem ersten Schritt ist sie vom Stedtli her jedoch nur über Treppen erreichbar. Einige Monate später, im Frühling 2024, folgt die behindertengerechte Rampe.

Grund ist der Burggraben, in welchem derzeit noch Arbeiten anstehen. Der Graben wird ausgeweitet, damit der notwendige Platz für die vier Gleise entsteht. Die dazugehörige Stützmauer muss im letzten von vier Abschnitten zwischen Wasserturmplatz und Seltisbergbrücke noch fertiggestellt werden. Der Burggraben Nordwest wird derzeit an einigen Stellen noch ausgehoben, um die Stützmauer zu ermöglichen.

Beim Burggraben werden letzte Aushubarbeiten vorgenommen, damit die Stützmauer fertiggestellt werden kann. Bild: Kenneth Nars

Auch bei den Personenunterführungen geht es vorwärts. Sowohl die Unterführung Oristal als auch die Unterführung Sichtern sind in Arbeit, erstere soll Ende September, letztere Ende Oktober fertig sein. Ende Jahr soll ausserdem das Gleis zwei, das dritte von vier neuen Gleisen, in Betrieb gehen. Das letzte, Gleis eins, soll im Sommer 2024 folgen.

Das Bahnhofareal

Der Neubau des Bahnhofgebäudes, des Wohn- und Geschäftshauses am Emma-Herwegh-Platz sowie des Verbindungsbaus schreitet ebenfalls voran. Das dürfte Pendelnden in den letzten Wochen aufgefallen sein. Der Bau des Wohn- und Geschäftshauses begann im Februar 2022, mittlerweile stehen vier von sechs Obergeschossen im Rohbau. Der komplette Rohbau soll Ende Jahr fertig sein. In diesem Gebäude sollen künftig Gastronutzung, ein Bürogeschoss sowie 23 Kleinwohnungen unterkommen.

Der Rohbau des Wohn- und Geschäftshauses soll Ende 2023 fertig sein. Bild: Kenneth Nars

Die Rohbauarbeiten am neuen Bahnhofsgebäude sind seit Dezember 2022 im Gang, dort ist das Untergeschoss unterdessen fertig.

Städtische Projekte

Im Rahmen des Bahnhofneubaus trägt die Stadt drei eigene Projekte bei: Die beiden Oris­stege, eine Velostation sowie den Bahnhofplatz Süd.

Die je vier Meter breiten Velo- und Fussgängerstege verbinden die Quartiere südlich der Gleise mit dem Bahnhof: Der Schwieristeg führt von der Gartenstrasse bis zum Vorplatz der Unterführung Oristal, der Oris­steg führt auf der anderen Seite des Vorplatzes den Gleisen entlang. Insgesamt kosten die Stege rund 3,2 Millionen Franken. Sie sollen Ende Jahr eröffnet werden, nachdem Belagsarbeiten, Beleuchtung und andere Abschlussarbeiten fertig sind.

Die Velostation entsteht unterirdisch. Auf ihr wird das Wendegleis entstehen. Bild: Kenneth Nars

Von den Stegen können Velofahrende direkt über den neuen, vom motorisierten Verkehr getrennten Veloweg in die Velostation fahren. Diese wird unterirdisch zwischen der Personenunterführung Sichtern und der Strassenunterführung Oristal erstellt und bietet Platz für 500 Velos. Über der Station, die über drei Zugänge erreichbar ist, wird später das Wendegleis zu liegen kommen.

Letztlich baut die Stadt südlich des Bahnhofs einen Bahnhofplatz ­– «damit wir auch auf der Sichternseite einen würdigen Ankunftsort haben», so Stadtpräsident Daniel Spinnler. Aus der 30er-Zone soll dafür eine Begegnungszone mit Tempo 20 werden.