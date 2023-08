Liestal Neue Art der Prävention: Über die Liestaler Lichternacht wachen Schutzengel Mit einem neuen Sicherheitskonzept erhofft sich die Stadt eine friedliche Atmosphäre am kommenden Stadtfest. Die Schutzengel sollen bei übergriffigem Verhalten eingreifen und schlichten.

Sogenannte Schutzengel, also Helferinnen und Helfer, sind während des Fests darum besorgt, dass es den Anwesenden gut geht. Bild: Kenneth Nars

Auch dieses Jahr wird in Liestal wieder die Lichternacht gefeiert. Die Stadt bereitet sich rege auf das Fest am kommenden Wochenende vor, so auch bei der Prävention und dem Bevölkerungsschutz. Man habe beobachtet, dass die Veranstaltungen in Liestal immer grösser werden, so auch die Lichternacht, berichtet René Frei, Bereichsleiter Sicherheit/Soziales bei der Stadt Liestal. «Das kann zu ungemütlichen Nebenerscheinungen, wie Wildpinkeln, Littering und mehr führen. Das wollen wir mit den Schutzengeln zu verhindern versuchen.»

Die Schutzengel sind Helfer und Helferinnen, die während des Fests darum besorgt sind, dass es den Anwesenden gut geht. Zum Beispiel helfen sie Personen, die zu tief ins Glas geschaut haben, wieder auf die Beine oder sie schlichten bei übergriffigem Verhalten. Hat man an der Lichternacht ein Problem, so soll man sich an die Schutzengel richten können. Erkennbar werden sie durch spezielle Gilets sein, so dass man sie auch nachts in der Menschenmenge gut erkennt.

Keine Repression sondern Unterstützung

Das Schutzengel-Konzept soll künftig an allen grösseren Anlässen in Liestal angewendet werden. Ihren ersten Auftritt hatten die Schutzengel an der Liestaler Fasnacht. Die Bilanz sei gut ausgefallen. «Wir haben viele positiven Rückmeldungen erhalten, auch aus der Bevölkerung», sagt Frei. Ein Grund, weshalb das Angebot so gut aufgenommen wurde, sei die Natur der Schutzengel, denn: «Wir treten nicht mit dem Meimei-Finger auf, das Angebot soll sensibilisieren und nicht repressiv sein.» Hat jemand zu viel getrunken, so sei es nicht das Ziel, zu tadeln, sondern dafür zu sorgen, dass die Person sicher nach Hause kommt.

Die Lichternacht in Liestal aufgenommen im September 2021. Bild: Juri Junkov

Auch für kompliziertere Situationen wie Übergriffe seien die Schutzengel geschult. Es soll immer darum gehen, gute Lösungen zu finden. «Die Schutzengel haben die Kompetenzen einzuschätzen, welches Verhalten wann angebracht ist und an welche Organisationen man sich nach Bedarf wenden soll. Ausgewählt wurden sie in Zusammenarbeit mit etablierten Organisationen», erklärt Frei das Vertrauen in das Team.

Was tun bei Drink-Spiking?

Doch das Aufpassen bleibt nicht nur an den Schutzengeln hängen. «Wir appellieren an die Bevölkerung, auch auf sich selber aufzupassen», sagt René Frei. So findet man in der Stadt Liestal schon jetzt Schilder, die auf einer Seite für die Lichternacht werben. Auf der anderen Seite findet man ein Plakat der Schutzengel, auf dem sie sich an die Bevölkerung wenden, mit Tipps und Tricks, die einen gelungenen Abend ermöglichen sollen.

Dabei dreht es sich um klassische Tipps wie: «Trinke nicht auf leeren Magen, weil Alkohol dann schneller wirkt», bis hin zu neueren Phänomenen wie Drink-Spiking. Der Flyer erklärt detailliert, wie sich Betroffene in solchen Fällen verhalten können.

Ab Donnerstag bis Samstag wird das Stedtli in spannende visuelle Stimmungen getaucht. Mit einer Show von Brigitte Roux, die auch schon den Bundesplatz in Bern abgelichtet hat. Die Stadt geht von vielen Festbesuchenden aus. Dank der Schutzengel soll es es ein angenehmes Fest ohne Zwischenfälle geben.