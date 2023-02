Liestal Neues, Altes und Rezykliertes: Das Rotstab-Cabaret überzeugt mit erster Ausgabe nach der Pandemie Erstmals waren bei den Stedtlisingers zwei Frauen dabei und mit einem ungewohnten Format ist den Cabarettisten ein Highlight gelungen: Das ist das Rotstab-Cabaret 2023.

Die Tambouren durften nach drei Jahren erstmals wieder für das Rotstab-Cabaret auf der Bühne stehen. Ueli Flury

Es war Aufholbedarf da – sowohl auf der Bühne als auch im Publikum. Das wird bei der Premiere des diesjährigen Liestaler Rotstab-Cabarets, das noch bis und mit Samstag jeden Abend stattfindet, schnell klar. Die Witze hatten sich angestaut, nachdem die Vorfasnachtsveranstaltung 2022 und 2021 ganz ausgefallen und 2020 wegen der Pandemie abgebrochen worden war.

So startet der Abend denn auch passend dazu mit den Liestaler Stedtlisingers, die zur Melodie von Simon & Garfunkels «Sound of Silence» reminiszieren und die Ausfälle der vergangenen Jahre zusammenfassen: «Wäge däm scheiss Corona.» Doch vorbei sind die Absagen, das Contact Tracing, die Covid-Zertifikate: Schon bald wird die neueste Ausgabe des Cabarets besungen.

Neu mit Frauen und Dragqueen

Und dieses kommt mit Neuerungen. Allen voran die beiden Frauen, die am Cabaret mitwirken und bei den Stedtlisingers Stimmenvielfalt in die Harmonien bringen. Eine erfrischende Abwechslung, nachdem am Cabaret seit 1933 praktisch nur Männer zu sehen sind und die Stedtlisingers bisher komplett ohne Frauen auskamen. Nur 90 Jahre habe es gedauert, staunen die beiden Hexen, während sie in einem grossen Kessel das diesjährige Cabaret anrühren: Mit einigen Prisen Salz und Pfeffer, aber auch Emotionen sowie intelligentem Humor – den es ja nicht gebe, wenn die Männer unter sich sind, so die Hexen.

Passend zur Gender-Thematik gestaltet sich das Rahmenprogramm: Im «Cabaret-Casting» sind alle vertreten, von den Rotstab-Männern über die Schwarzbuben bis zur Dragqueen – um sicherzustellen, dass das Liestaler Rotstab-Cabaret frei von Sexismus und Rassismus und, besonders wichtig, baselstädtischen Einflüssen bleibt. Dass die Gender-Witze teils abflachen, scheint dem Publikum nichts auszumachen – tobendes Gelächter begleitet die Nummer.

Die Jury ist am Rotstab-Casting dafür zuständig, Rassismus, Sexismus und Einflüsse aus der Stadt fernzuhalten. zVg

Auch dass später das Klima aufgenommen und die Cabarettisten dabei Greta Thunberg aus dem Jahr 2020 recyceln, scheint nicht zu stören. Passend zur Recycling-Zentrum-Szene wird wiederverwertet, was noch gebraucht werden kann, Klimakleber stellen zusätzlich Aktualität her.

Die Parkgebühren dürfen nicht fehlen

Dass das Publikum die Veranstaltung vermisst hatte, zeigt sich auch bei den musikalischen Auftritten. Beim Schnelldurchlauf durch die verpassten Fasnachtsjahre mit Cortège, Gässle und Schlussstraich, aber auch bei den Stücken der Pfeifer und Tambouren der Rotstab-Clique sowie den Auftritten der Gast-Guggen «Rampassadore» aus Reigoldswil und den «Nachtfalter Schränzer» aus Pratteln: Sie geniessen alle Gejubel, Bravo-Rufe und Applaus.

Neben Musik und Angelegenheiten, die die Welt bewegen, kommen wie gewohnt auch Themen auf die Bühne, die das Stedtli bewegen. Der Liestaler Stadtrat wird, es war zu erwarten, zig Mal für die Parkgebühren auf den Arm genommen: So etwa vom «’s spitzig Ryssblei», in dessen Schnitzelbank ein teures Geschenk für die Freundin gesucht wird. Sieger ist nicht die Louis-Vuitton-Tasche, das Chanel-Parfüm oder eine Kreuzfahrt: Die Freundin darf stattdessen vier Stunden in Liestal parkieren. Auch die Stedtlisingers besingen die Tarife mit «Ich park nid do».

Highlight ist der Kurzfilm im Benny-Hill-Stil, für den die Cabarettisten den Liestaler Stadtrat und die Gewerbler haben rekrutieren können. Liestaler Geschäftsinhaber jagen dabei Messer wetzend und Gewehre fuchtelnd Stadtpräsident Daniel Spinnler und Stadtrat Daniel Muri durchs Stedtli, bevor sie alle im Stadtratssaal Frieden schliessen. Den Reaktionen des Publikums nach zu urteilen, trifft das Parkplatz-Thema einen Nerv – und es kommt gut an, dass sich die Liestaler Politik selber auf die Schippe nimmt.

Auch Sollbergers rote Strähne muss dran glauben

Muri und Spinnler sind nicht die einzigen Politiker, die dran glauben müssen. Ebenso Pointe diverser Witze ist SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger – oder besser gesagt ihre rote Haarsträhne. Sie ist Thema in den Schnitzelbänken von «’s spitzig Ryssblei» und «s'Rollaator Röösli».

Dieses Jahr sind beim Cabaret auch zwei Frauen dabei. zVg

Die Themenvielfalt, derer sich die Cabarettisten bedienen, ist riesig: vom Esaf in Pratteln und die Sissacher Tschudy-Villa über das Waldenburgerli und den Liestaler Bahnhof bis zu Gender- und Rassismusfragen und der Klimakrise. Dass dabei einiges nicht mehr allzu aktuell scheint, ist dem Umstand zu verschulden, dass sich die Themen seit drei Jahren ansammeln – und somit entschuldbar. Auch dass der Humor in einigen Szenen kurz abfällt, kann man verzeihen, denn nach drei Stunden Cabaret ist das Fazit eindeutig: Es war ein gelungenes Comeback.