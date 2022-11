Liestal Nun wird die Militärsporthalle als Asylunterkunft in Betrieb genommen Im Frühling wurde die Dreifachturnhalle schon einmal vorbereitet, aber nicht genutzt. Ab dem 14. November wird sie nun für die Unterbringung von Geflüchteten eingesetzt.

Die Militärturnhalle in Liestal. Nicole Nars-Zimmer

Bereits im Frühling hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitgeteilt, dass die Dreifachsporthalle bei der Kaserne in Liestal für die allfällige Aufnahme von Asyl- und Schutzsuchenden vorbereitet wird. Nun wird die Militärhalle ab dem 14. November und bis vorerst Ende Jahr mit 200 Plätzen in Betrieb genommen. Je nach Entwicklung der Lage kann die Nutzung in Absprache mit dem Kanton Baselland verlängert werden.

Die Inbetriebnahme der Militärhalle ermögliche die vorübergehende Schliessung oder tiefere Belegung unterirdischer Schutzanlagen in der Region Basel, so das SEM.

Im Frühling wurde die Halle nicht genutzt

Die zur Verfügung stehenden Unterbringungsplätze in den bestehenden Bundesasylzentren reichten nicht mehr, um alle Asylsuchenden unterbringen zu können, deren Asylgesuch im beschleunigten Verfahren behandelt wird, schreibt das SEM. Man müsse ausserdem im Winter mit einer Zunahme von Geflüchteten aus der Ukraine rechnen. 70'000 Menschen aus der Ukraine suchten bisher Schutz in der Schweiz, bis Ende Jahr rechne man mit 22'000 zusätzlichen Asylgesuchen.

Die Nutzung der Liestaler Militärsporthalle wurde schon im April genehmigt, wegen der zwischenzeitlichen Abnahme der Anzahl Schutzsuchenden aus der Ukraine und der Verfügbarkeit genügend anderer Anlagen musste sie jedoch nicht eingesetzt werden. Sie konnte in der Folge wieder für die regulären Nutzerinnen und Nutzer der Halle freigegeben werden, so das SEM. Nun hat der Kanton Baselland der Wiederinbetriebnahme zugestimmt.