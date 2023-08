Liestal Pick-e-Bike: E-Velo-Vermieter erweitert sein Gebiet Der Baselbieter Velovermieter betreibt zwei neue Stationen am Kantonsspital Liestal.

Rund 480 E-Bikes und 95 E-Roller von Pick-e-Bike seien mittlerweile auf den Strassen der Region Basel unterwegs. Bild: Kenneth Nars

Pick-e-Bike hat nach Liestal expandiert. Seit Juli unterhält der Velovermieter mit Sitz in Oberwil zwei Stationen beim Kantonsspital Baselland (KSBL). Sie befinden sich beim Haupteingang sowie beim Eingang zur Notaufnahme bei den regulären Veloständern des Spitals.

Grund für den Ausbau der Präsenz in die Kantonshauptstadt war das KSBL. Bereits während der Coronazeit gab es eine provisorische Station beim Spital, die mit dem Ende der Pandemie aber wieder demontiert wurde. Daraufhin habe Nicolas Geigy, der Chef des Notfallzentrums, die Initiative ergriffen, um das wieder zu ändern, wie KSBL-Mediensprecherin Anita Kuoni sagt. «Er ist selber Nutzer von Pick-e-Bike und fand das Angebot während der Pandemie sehr toll.»

Die Mitarbeitenden des KSBL seien im Alltag häufig zwischen den Standorten Bruderholz und Liestal unterwegs. «Wir schätzen die Möglichkeit, uns gleichzeitig sportlich zu betätigen, ohne uns bereits im Vorfeld festlegen zu müssen», so Kuoni. Bis anhin habe sich aber lediglich das Bruderholzspital innerhalb der Pick-e-Bike-Zone befunden, weshalb auf dem Areal auch meist ein Velo oder E-Scooter zur Verfügung stehe. Da sich Liestal ausserhalb der Zone befand, fehlte die Möglichkeit, die Fahrzeuge wieder abzugeben beziehungsweise von dort aus zu starten. Diese wurde mit den zwei neuen Stationen nun geschaffen.

Bei den Veloständern vor den Eingängen zum Kantosspital Liestal befinden sich seit Kurzem Pick-e-Bike-Stationen. Bild: Kenneth Nars

Er sei bisher zufrieden mit dem Betrieb der Stationen in Liestal, sagt Axel Kiefer, Geschäftsführer von Pick-e-Bike. Die beiden Stationen würden immer stärker genutzt. Anders als beispielsweise in Basel können die Fahrräder in Liestal nicht an einem beliebigen Standort abgestellt werden, sondern müssen an eine der beiden Stationen gebracht werden, ansonsten kann die Miete nicht beendet werden.

240’000 Fahrten im Jahr 2022

Insgesamt laufe das Geschäft mit den elektrischen Fahrzeugen gut. Rund 480 E-Bikes und 95 E-Roller des Unternehmens seien mittlerweile auf den Strassen der Region Basel unterwegs, so Kiefer. Vergangenes Jahr seien mit den Fahrzeugen rund 240’000 Fahrten unternommen worden. «Das Geschäft hat sich erfreulich entwickelt», sagt Kiefer.

Konkrete Pläne für weitere neue Standorte gebe es aktuell nicht. «Es ist aber ein sehr dynamisches Geschäft», sagt Kiefer. Das Unternehmen sei jedoch ständig dabei, neue mögliche Standorte zu evaluieren.

Seit 2018 bietet Pick-e-Bike als lokales Unternehmen in der Region Basel ein Sharing-System für Elektrovelos an. Im Laufe der Zeit vergrösserte das Unternehmen sein Einzugsgebiet auf insgesamt 28 Gemeinden. Neben Liestal, der Stadt Basel und den Agglomerationsgemeinden gehören dazu die Laufentaler Gemeinden Duggingen, Grellingen, Röschenz, Laufen, Zwingen und Dittingen. Ausserdem sind die weissen Velos mit roter Schrift auch im Kanton Fribourg sowie in der Waadtländer Gemeinde Aubonne unterwegs. Zur Nutzung der Fahrzeuge benötigt man einen gültigen Führerausweis.