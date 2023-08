Liestal Powerplay der Befürworter: Breite Allianz will statt Parkplätzen ein besseres Stadtklima schaffen Die Befürworter des neuen Postgebäudes und des Stadtparks Orisbach begegnen der Kritik der Gegner. Die Post äussert sich derweil zu ihren Filiale-Plänen.

Die neue Terrasse über dem Orisbach soll den Blick auf das Stedtli freigeben und den öffentlichen Raum aufwerten. Bild: zvg/Nighnurse

Neben dem Liestaler Stedtli wächst eine moderne Stadt heran. An der prallen Sonne ziehen die Bauarbeiter neben den Gleisen die neuen Bahnhofsgebäude des Kantonshauptorts hoch. Im historischen Palazzo gleich nebenan gilt der Blick der näheren Zukunft.

«In Liestal wird momentan sehr viel gebaut, das war nicht immer so», sagt Werner Fischer, Präsident der Liestaler Bau- und Planungskommission. «Vor 10 bis 15 Jahren hatten wir einen Stillstand, waren viel zerstrittener. Heute haben wir einen guten Konsens.»

Nur SVP gegen die Pläne

Ins neu gestaltete Bahnhofquartier, das derzeit realisiert wird, soll sich mit dem neuen Postgebäude ein weiterer prägender Bau eingliedern. Direkt an diesen Bau gekoppelt ist eine Neugestaltung des öffentlichen Raums am Fusse der Liestaler Altstadt. Der verbaute Orisbach soll wieder ans Tageslicht kommen und durch einen Stadtpark aufgewertet werden.

Das Projekt ist politisch breit abgestützt: Von den Freisinnigen bis zu den Grünen stehen alle Parteien hinter den beiden Projekten, die am 19. November gemeinsam an die Urne kommen. Nur die SVP ist dagegen.

Postgebäude und Stadtpark: Unzertrennlich verknüpft

Gäbe es aus der Stimmbevölkerung ein Nein zum Postgebäude, wäre auch der Stadtpark begraben. Der Orisbach könnte nicht aus dem Kanal gehoben werden. «Uns ist bewusst, dass es Risiken birgt, die beiden Projekte zu verknüpfen. Aber wir sind von diesem Paket überzeugt», sagt EVP-Einwohnerrätin Sonja Niederhauser. Auch sie ist Mitglied des überparteilichen Komitees, das sich für die Vorlagen stark macht.

Die Gegner der Vorlage nannten diese Woche in einer Mitteilung ihre Kritikpunkte, die gegen die städtebaulichen Vorhaben sprechen würden. Einer ihrer Vorbehalte ist die Gebäudehöhe des Postneubaus. «Es erdrückt damit die geschützten Gebäude Palazzo und Kantonsgericht und verdeckt die Sicht auf die bundesgeschützte, feinkörnige Altstadt», schreiben die Gegner.

Visualisierungen des neuen Stadtparks und des Postgebäudes am Bahnhof Liestal. Bild: zvg/Nighnurse

Die Befürworter sehen dies anders: «Die Gebäudehöhe ist eine riesige Chance für den öffentlichen Raum», sagt der FDP-Lokalpolitiker Werner Fischer. Dadurch gäbe es Freiflächen für eine Terrasse mit Blick aufs Stedtli und den Stadtpark.

Auch Christoph Gantenbein vom renommierten Basler Architekturbüro Christ & Gantenbein, das mit seiner Eingabe den Projektwettbewerb gewonnen hatte war in Liestal zugegen, um die städtebaulichen Überlegungen zu erläutern. Durch die sieben Stockwerke habe das Gebäude einen massiv kleineren Fussabdruck. «Dadurch schaffen wir eine Luftachse, die den Blick in Richtung Stedtli freigibt», sagte Gantenbein.

Es fehlt an Grünflächen in der Stadt

Die Befürworter strichen zudem hervor, dass Grünflächen im urbanen Raum Liestals rar seien. «Die grösste zusammenhängende Grünfläche ist unser Friedhof», sagte Michael Durrer, Einwohnerrat und Präsident der Baselbieter Grünen. Sieben der zehn heissesten Sommer habe man in den letzten 20 Jahren registriert. Mit dem neuen Stadtpark würde es gelingen, versiegelte Asphaltflächen am Fuss des Stedtli aufzuheben. Durch das Stadtpark-Projekt würden 50 neue Bäume gepflanzt.

Das Pro-Komitee mit Werner Fischer (FDP), Sonja Niederhauser (EVP), Michael Durrer (Grüne), Domenic Schneider (GLP) und Patrick Mägli (SP) vor dem Palazzo in Liestal. Zvg/Nighnurse / bz Zeitung für die Region

Dass hierfür mehr als die Hälfte der Parkplätze in der Allee weichen muss, ist einer der grossen Kritikpunkte der Projekt-Gegner um Daniel Schwörer. Dadurch würden Läden und Gastro-Betriebe im Stedtli gefährdet, argumentieren sie.

Durrer sagt hierzu: «Es ist hinlänglich bewiesen, dass das Gewerbe dort auflebt, wo keine Autos sind.» Das lasse sich in Liestal ablesen, wo die Rathausgasse floriere, während die Liegenschaften am Fischmarkt leer stünden. Liestal habe in den vergangenen Jahren viel Geld ausgegeben, um Parkhäuser rund ums Zentrum mitzufinanzieren.

Investoren, Bund und Kanton zahlen Grossteil des Stadtparks

Der Stadtpark würde die Stadt rund 600’000 Franken kosten. Investoren, Bund und Kanton würden das Gros der insgesamt 5,7 Millionen Franken übernehmen.

Die Post äusserte sich in Liestal auch zu den Bedenken, ob die Postfiliale in Liestal gefährdet sein könnte. «Es steht ausser Frage, dass die Post auch in Zukunft eine Filiale in Liestal haben wird», sagt Nicolas Mumenthaler, Gesamtprojektleiter Post Immobilien. «Grundsätzlich ist gemäss heutigem Stand eine Postfiliale im neuen Projekt vorgesehen.» Die aktuelle Filiale sei in die Jahre gekommen. Wenn das neue Postgebäude nicht bald realisiert werden könne, müsse die Post eine Alternative suchen.