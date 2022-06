Liestal Psychiatrie Baselland powert und pokert: Zwei Neubauten, aber nicht mehr Betten Die neuen Häuser für Alterspsychiatrie und Krisenintervention sind hochgezogen, der Innenausbau startet. Bei einem Rundgang betont die CEO, stationär nicht wachsen zu wollen. Doch es gibt einen Plan B.

Die zwei Neubauten entstehen direkt hinter dem aktuellen Hauptgebäude der Psychiatrie Baselland in Liestal und werden unterirdisch miteinander verbunden. Im August 2023 sollen sie in Betrieb gehen. Nicole Nars-Zimmer

Die Psychiatrie Baselland (PBL) malt nicht nach Zahlen, sondern baut nach Buchstaben: Sie ergänzt auf ihrem Campusgelände im Südwesten Liestals die bestehenden Bauten A, B, C, D und E mit den zwei Neubauten F und G. Erst im Herbst 2020 feierte PBL-CEO Barbara Schunk den Spatenstich des 66-Millionen-Franken-Projekts, nun stehen die beiden sechsgeschossigen Häuser im Rohbau da und der Innenausbau beginnt. Im August 2023 soll der Betrieb im Gebäude für Alterspsychiatrie und Privatklinik (G) sowie in der neuen Krisenintervention (F) aufgenommen werden.

Auf einem Baustellenrundgang am Donnerstag betont Schunk dabei vor allem etwas:

«Es scheint, als ob wir unsere Institution ausbauen wollen, doch an der Anzahl Betten ändern wir nichts.»

Die 220 Betten in der Erwachsenenpsychiatrie blieben bestehen. Schunk spricht denn auch nicht von Neu- sondern von Ersatzbauten. Tatsächlich gibt die PBL voraussichtlich 2025 das Haus D an der Rheinstrasse an den Kanton zurück, um sich voll auf den Campus auf der anderen Seite der Gleise zu konzentrieren.

13 Bilder 13 Bilder Sichtlich stolz: PBL-CEO Barbara Schunk und der Leiter Betrieb Fabian Keller führten durch die Baustelle der beiden Gebäude für Alterspsychiatrie und für Krisenintervention. Hier auf dem Dach, auf dem eine Dachterrasse für die Privatpatienten angelegt werden soll. Nicole Nars-Zimmer

Auf die Neubauten folgen viele weitere Projekte

Doch das ist noch längst nicht alles: Nachdem der Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie bereits Anfang 2021 eröffnet wurde (Haus E), soll das Haupthaus B, das aus dem Jahr 1974 stammt, 2024 und 2025 kernsaniert und für Ambulatorien und Tageskliniken neu genutzt werden. Das Haus A gleich nebenan wird schon kommendes Jahr teilsaniert. Darin kommen neu die Akutstation für Jugendliche, aber auch Stationen der Erwachsenenpsychiatrie unter. Ein weiterer Neubau folgt ab 2024 für betreutes Wohnen. Alle diese Projekte verschlingen weitere 66 Millionen Franken. Die Finanzierung sei aber gesichert.

Schunk weiss: «Eine so umfassende Erneuerung unserer Infrastruktur ist einzigartig. Es ist ein kräftiger Modernisierungsschub für die PBL.» Dieser sei nötig, betont Fabian Keller, Leiter Betrieb:

«Wir setzen keine neuen Standards, sondern waren bisher schlicht einen grossen Schritt im Hintertreffen.»

Für den Fall der Fälle ist ein Erweiterungsbau möglich

Dennoch ist die PBL stolz auf die beiden Neubauten. Das Gebäude für Krisenintervention umfasst zwei Stationen à 24 Betten und eine bisher arg vermisste gedeckte und direkte Zufahrt für Blaulichtfahrzeuge zur Notaufnahme. Das Gebäude für Alterspsychiatrie hat drei Stationen à 24 Betten, wovon jeweils 16 Einzelzimmer sind. Dazu eine Privatklinik mit 20 Betten für Zusatzversicherte. Im ersten Stock werden vor allem demente Patienten untergebracht. Diese erhalten einen gesicherten Garten. Lichthöfe garantieren die Übersicht über die ganze Station und die Gebäude sind unterirdisch mit den Häusern A und B verbunden.

Dass man die Bettenkapazität nicht ausbaut, «war eine der schwierigsten Entscheidungen überhaupt», so Keller. Eine Studie habe aufgezeigt, dass die Bevölkerung zwar immer älter wird, dafür aber die Aufenthaltsdauer der Patienten kürzer. Zudem könne der Ausbau der ambulanten und teilstationären Angebote vieles auffangen. Auf Nachfrage zaubert Keller dann aber doch noch einen Plan B aus dem Hut: «Das Haus F ist so geplant, dass ein Erweiterungsbau mit zwei weiteren Stationen angehängt werden könnte.»