Liestal Stadtrat hält trotz Petition an Parkgebühren fest Am 16. Mai gelten die neuen Tarife. Die Petition, welche Gewerbetreibende eingereicht haben, konnte dies nicht verhindern.

Beim Fischmarkt kostet die Stunde ab Montag drei Franken. Kenneth Nars

Am Montag treten in Liestal die neuen Parkgebühren in Kraft. Die Petition «Gleich lange Spiesse für alle», die dem Stadtrat Ende April mit 5612 Unterschriften überreicht wurde und ein Moratorium für die Erhöhung der Gebühren fordert, ändert daran nichts.

Das Beibehalten der Gratisstunde, wie sie das Gewerbe forderte, lehne man ab, schreibt der Stadtrat in einer Medienmitteilung. «Die Gratisparkstunde ist letztlich eine Hauptursache für Suchverkehr, welcher die Aufenthaltsqualität für Kundschaft im Stedtli reduziert», heisst es. Ausserdem begünstige sie illegales Nachstellen von Parkuhren.

Unabhängig von der Petition arbeite der Stadtrat bereits an zwei Forderungen derer, «womit die Petenten offene Türen einrennen»: So würden bereits Gespräche mit den Parkhausbesitzern zur Reduktion der Gebühren geführt und beim Einwohnerrat wurde ein Kredit für ein Parkleitsystem beantragt.

Drei statt vier Franken

Auf den 97 Parkplätzen in der historischen Altstadt (Fischmarkt, Mühlegasse, Wasserturmplatz, Zeughausplatz, Kanonengasse, Büchelistrasse/Rumpel, Stabhof) kostet die erste halbe Stunde ab dem 16. Mai einen Franken, ab der zweiten halben Stunde sind es zwei Franken. Damit ist der Stadtrat dem Verein KMU Liestal entgegengekommen; die Stunde hätte eigentlich vier Franken kosten sollen.

Bei den anderen Parkplätzen werden die Gebühren so eingeführt, wie sie der Stadtrat ursprünglich vorgesehen hatte.