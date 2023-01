Liestal Wo kommt die Garagenzufahrt hin? Bald diskutiert der Einwohnerrat über die Lüdin-Überbauung Die Bau- und Planungskommission hat sich mit dem Quartierplan Lüdin beschäftigt. In einem Brief wendet sie sich mit einer Bitte an den Kanton.

Die Zufahrt zur Tiefgarage soll an der Rheinstrasse entstehen. ZVG

Die erste Hürde hat die Überbauung des Lüdin-Areals im September genommen: Der Liestaler Einwohnerrat überwies den Quartierplan Lüdin einstimmig an die Bau- und Planungskommission (BPK). Diese hat den Plan in drei Sitzungen diskutiert – und den entsprechenden Bericht nun publiziert. Kritikpunkte, die im Einwohnerrat aufgekommen waren, wurden dabei aufgenommen, doch die BPK war nicht mit allen einverstanden.

So etwa mit der Kritik an der Fassadenhöhe, die im September hauptsächlich von FDP-Einwohnerrat Daniel Schwörer aufgebracht wurde: An der Bahnhofstrasse, zur Kantonalbank hingewandt, seien die Gebäude mit ihren sieben Stockwerken zu hoch und wirkten wie eine Stadtmauer. Die BPK hingegen begrüsst die Höhe der geplanten Wohnhäuser. «In diesem nahe am Bahnhof liegenden Quartierplan ist verdichtetes Bauen ein grosses Thema. Ohne Höhe kann es kein verdichtetes Bauen geben!», sagt die BPK zu den Plänen der Bauherrin Credit Suisse Asset Management.

Zufahrt soll an Rheinstrasse bleiben

Auch die umstrittene Zufahrt zum Parkhaus will die Kommission nicht verschieben. Die Zufahrt ist im Quartierplan an der Rheinstrasse geplant. Der Kanton hingegen würde sie lieber in einer Quartierstrasse sehen. Dies, weil es auf der Rheinstrasse zu Rückstaus bis auf die Kreuzung und gefährlichen Situationen für Velofahrende kommen könnte. Auch die Gefahr von Auffahrunfällen bestehe.

Die BPK hingegen hält an der Erschliessung via Rheinstrasse fest: Der Raum ab der Rheinstrasse hin zur Allee und zum Stedtli soll in Zukunft möglichst verkehrsfrei werden. In Hoffnung auf eine Bewilligung der Zufahrt an der Rheinstrasse hat die BPK deshalb einen Brief an den Kanton und Baudirektor Isaac Reber geschickt.

Alles in allem ist sich die Kommission einig, dass es «ein sehr guter Quartierplan von hoher Qualität» ist. Die Lüdin-Überbauung sei ein Mehrwert für Liestal, «ein gutes Projekt, das sich in diesen Ort optimal einfügt und eine gewisse Harmonie mit den bestehenden Gebäuden bildet». Mit nur einer Präzisierung – es geht um eine genauere Benennung der Neophyten, deren Anpflanzung verboten sein soll – gibt die Kommission den Quartierplan zurück in den Einwohnerrat. Die erste Lesung wird am 25. Januar stattfinden.