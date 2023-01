Liestal/Lausen Unter den Boden: Politiker von links bis rechts setzen sich für die Verlegung der A22 ein Die Ergolz soll freigelegt werden: Eine Gruppe von Politikerinnen und Politikern aus Liestal, Lausen und der Umgebung spannt zusammen, um Druck beim Bund zu machen.

«30'000 Autos fahren hier täglich durch» – Daniel Spinnler muss fast schreien, als er am Dienstagmorgen vom Uferwegsteg auf die Ergolz und die A22 zeigt, über welche der Steg führt. Um den Liestaler Stadtpräsidenten stehen die Medienschaffenden im Kreis; Handys, Mikrofone und Köpfe in die Mitte gestreckt, um seine Stimme aufzunehmen. Unter der Menschenansammlung rauschen die Autos, Motorräder und Lastwagen zu dieser Zeit im Sekundentakt vorbei.

Das will Spinnler ändern. Ebenso der Lausner Gemeindepräsident Peter Aerni, der an diesem Morgen an Spinnlers Seite die Pläne für die Verlegung der A22 unter den Boden präsentiert. Auch Thomas Noack (SP), Bereichsleiter Hochbau und Planung der Stadt Liestal, sowie SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger sind dabei: Kurz vor den Wahlen generieren die beiden Regierungskandidierenden Aufmerksamkeit für das Anliegen – und umgekehrt.

Verkehrskollaps während Sanierung?

Gemeinsam mit Nationalrätin Florence Brenzikofer (Grüne), Michael Durrer, Präsident der Baselbieter Grünen, Land- und Liestaler Einwohnerrat Thomas Eugster (FDP), Land- und Frenkendörfer Gemeinderat Urs Kaufmann (SP) sowie dem parteilosen Liestaler Stadtrat Daniel Muri, bilden die vier das neunköpfige Kernteam der Interessensgemeinschaft «A22 unter den Boden», die demnächst gegründet wird. Mit dem Medienrundgang als Auftakt nimmt das Team nun «ein Generationenprojekt in Angriff».

So könnte die Grienmatt aussehen Heute Ohne A22 SKK Landschaftsarchitekten AG

In den kommenden Jahren muss die Umfahrungsstrasse erst saniert werden. Zu schlecht ist der Zustand der in den 70er Jahren gebauten A22. Die Sanierung sei dringend nötig, so Spinnler, aber: Wohin die 30'000 Autos pro Tag während dieser ausweichen sollen, ist unklar. «Es droht ein Verkehrskollaps», so der Stadtpräsident. Auch löse die Sanierung das eigentliche Problem nicht.

Ein Blick aus dem Fenster des Altersheims

Die Siedlungsentwicklungen von Liestal und Lausen würden trotzdem stehen bleiben, der Lärm die Anwohnenden noch immer stören, die Ergolz wäre noch immer nicht zugänglich. Spinnler: «Ob die Bevölkerung eine solche Sanierung nach den sieben Jahre dauernden Bauarbeiten am Vierspurausbau einfach so mitträgt, ist fraglich.» Es sei deshalb dringend eine Perspektive für die Zukunft gefragt.

So könnte das Heidenloch aussehen Heute Ohne A22 SKK Landschaftsarchitekten AG

Diese, so ist das Kernteam überzeugt, ist die Verlegung der A22 unter den Boden. Die Forderung ist nicht neu: Ob als Schleifenbergtunnel oder als Tunnel unter der Ergolz, alle Optionen wurden in der Liestaler Politik schon diskutiert. Auf eine Lösung will sich das Kernteam der IG denn auch noch nicht festlegen – das sei während der Detailplanung Aufgabe der Ingenieure. Nun gehe es darum, den Stein anzustossen: Dafür wolle man erst die Liestaler Bevölkerung und Politik überzeugen. Auch der Kanton müsse beim Bund Druck machen, denn dieser ist für die Strasse zuständig.

So könnte es an der Ergolz aussehen Heute Ohne A22 SKK Landschaftsarchitekten AG

Wichtig sei weiter, dass Baselbieter Politikerinnen und Politiker beim Bund ebenfalls für das Projekt weibeln. So etwa in den Kommissionen des Nationalrats, wenn das strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen zur Beratung ansteht. Dies sollte in den kommenden Wochen der Fall sein. Wichtig sei, so Sandra Sollberger, dass nun immerhin eine konkrete Planung angestossen werden könne.

«Wir müssen jetzt beginnen, damit unsere Kinder und Folgegenerationen die Ergolz wieder als Naherholungsgebiet geniessen können», fasst Thomas Noack zusammen. Denn bis sich Autobahn- in Flussrauschen verwandelt, dürfte es rund 30 bis 40 Jahre dauern. Spinnler wagt einen Blick in diese Zukunft: «Vielleicht kann ich dann aus dem Altersheim auf eine freigelegte Ergolz blicken und die Aussicht geniessen.»