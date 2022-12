Lösungsmittel Schritt für Schritt zu sauberer Luft: Messwerte in Reinacher Schulcontainern weiter verbessert Als «Stinkschulen» machten die Provisorien der Primar Surmatten und die Sek Lochacker Schlagzeilen. Der Dauereinsatz von Luftreinigungsgeräten zeigt nun aber Wirkung. Ein Rätsel bleibt die Ursache der Schadstoffbelastung.

Seit in der Primar Surmatten (Bild) und in der Sek Lochacker Luftreinigungsgeräte laufen, sinkt die Schadstoffbelastung. Kenneth Nars

Aufatmen bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Lehrern, welche die Schulprovisorien der Sekundarschule Lochacker oder der Primar Surmatten in Reinach besuchen. Wie der Kanton und die Gemeinde in zwei Mitteilungen festhalten, konnte die Qualität der Raumluft in beiden Containerbauten weiter verbessert werden. Dies zeigen Messungen, die im Herbst durchgeführt wurden.

Demnach liegen bei der Sek Lochacker die Konzentrationen aller leichtflüchtiger Stoffe mittlerweile unter dem Richtwert I des Deutschen Umwelt-Bundesamtes. Wird dieser eingehalten, ist selbst bei lebenslanger Exposition keine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwarten. In der Primar Surmatten wird dieser Wert nur bei einer Stoffgruppe noch leicht überschritten, wie Gemeinderätin Béatrix von Sury auf Anfrage sagt. Das Schulprovisorium könne aber ohne Einschränkung genutzt werden.

Hersteller der Container sucht weiter nach der Ursache

Zu verdanken sind die gesunkenen Messwerte den in beiden Schulen seit Wochen im Dauereinsatz stehenden Luftreinigungsgeräten. Von Sury betont, dass man noch nicht so weit sei, diese abschalten zu können, dies aber freilich das Ziel sei. Was aus den beiden Mitteilungen auch hervorgeht: Noch immer konnte der Hersteller der Containermodule die Ursache der Lösungsmittelrückstände nicht klären.

Im Frühling wurden im Surmatten und im Frühherbst dann im Lochacker teils deutlich erhöhte Messwerte von leichtflüchtigen Stoffen festgestellt. Schüler wie Lehrer beschwerten sich über Gestank und klagten teils über Kopfschmerzen, Halsweh und Müdigkeit.