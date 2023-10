Lokalmatador Als einziger Schweizer: Ein junger Flüher fährt nächstes Jahr Töff-Grand-Prix Dank seiner Familie und Manager Tom Lüthi hat es der achtzehnjährige Noah Dettwiler geschafft: Er ist ab 2024 für zwei Jahre jeden Sonntag am Fernsehen zu sehen, wie er gegen die weltweit Grössten anfährt.

Noah Dettwiler ist erst achtzehn Jahre alt. Bild: zvg

2024 dürfte in Flüh am Sonntagnachmittag in so mancher Stube Motorenlärm zu hören sein. Noah Dettwiler bestreitet dann die erste Moto3-WM-Saison, beim französischen CIP-Team. Nachdem 2021 der damals zwanzigjährige Jason Dupasquier tödlich verunglückte und im selben Jahr in der Moto2 Tom Lüthi zurücktrat, war kein Schweizer Fahrer mehr in den Grand-Prix-Klassen am Start. Kein Wunder, schauen die Schweizer Bikefans mit Interesse auf die kommende Saison und auf Dettwiler.

Schon als Sechsjähriger schaute er Motorrad-Rennen. Heute sagt er: «Mein Vater war total angefressen. Wir gingen an Motocross-Rennen und schauten alles an, was mit Motoren betrieben war. Mich faszinierten die Bike-Rennen, und ich wusste: Das will ich auch machen.» Dank Familie und Sponsoren konnte er dies in die Tat umsetzen. Das löste bei seiner Mutter nicht nur Begeisterung aus: «Sie ist bis heute praktisch an allen Rennen dabei. Aber sie hat, wie jede Mutter, kein gutes Gefühl.»

Manager ist Tom Lüthi. Mit sechs sass er auf einem Motorrad. Stufe für Stufe entwickelte er sich weiter — bis zur Junior-WM. 2017 wechselte er in den Strassenrennsport. Der Umstieg bedeutete, dass er sein Elternhaus verlassen musste. «Ohne Rennstrecke im Land musst du ins Ausland, um zu trainieren. Ich wählte Spanien und wohne jetzt in Valencia.» Langeweile kommt bei ihm keine auf. «Von Montag bis Samstag trainiere ich zweimal pro Tag. Entweder auf dem Motorrad oder dem Fahrrad, beim Fitnesstraining. Einzig der Sonntag ist frei, und den nutze ich, um mich zu erholen und mich auf die neue Woche vorzubereiten.»

Kontakt mit Zuhause ist in der heutigen Zeit kein Problem: «Meine Eltern sind voll eingebunden. Sie sind für die Organisation zuständig und unterstützen Manager Tom Lüthi bei der Sponsorensuche.» Noah ist kein Wunderkind, er ist aber auch kein gewöhnlicher Achtzehnjähriger. Schnell Motorrad fahren ist nicht seine einzige Fähigkeit: Er spricht Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. «Ich bin ein kommunikativer Typ und will mich mit den Menschen unterhalten.»

Noah Dettwiler fährt für das französische CIP-Team. Bild: Ronny Lekl/ Wochenblatt

Es ist Teil seines Lebens, offen zu sein und mit allen zu sprechen, die sich für ihn interessieren. Neben dem Sport bleibt wenig Zeit für anderes. Dettwiler nimmt sich für alle Zeit, und wenn jetzt öfter Anfragen von Medien eintreffen, organisiert seine Mutter alles. Am Anfang seiner Karriere ist es wichtig, sich zu zeigen, auch möglichen Sponsoren. Sollte er dann eines Tages die Schuhe Lüthis ausfüllen, wird seine Zeit noch knapper. Auch wenn er jetzt seinen Traum lebt, ist er kein Träumer. Er arbeitet hart, trainiert, lernt.

Dass er nebenher nicht mehr viel Zeit für anderes hat, akzeptiert er. «Wenn ich Zeit habe, bin ich gerne zu Hause. Man braucht auch mal andere Gedanken.» Im kommenden Jahr wird es für die Familie aber nicht mehr ganz so einfach sein. «Es gibt 22 Rennen, davon neun in Übersee.» Mit Lüthi als Manager hat er beste Voraussetzungen, um noch viele Schlagzeilen zu liefern. «Ich kann stolz sein, dass ich der einzige Schweizer im GP-Zirkus bin, hoffe aber, bald Gesellschaft zu erhalten.»