Luftbelastung Messungen zeigen: Auch 2023 war die Ozonbelastung in der Region Basel hoch Der Grenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde diesen Sommer in der Region wiederum teils deutlich überschritten. Höchstwerte von über 180 Mikrogramm wie vor einigen Jahren blieben jedoch erneut aus.

Die Messstation Sissach des Lufthygieneamts beider Basel. Bild: zvg

Durch zwei längere und äusserst heisse Schönwetterphasen im vergangenen Juni und August sind die Ozongrenzwerte in Stadt, Land und im Kanton Solothurn teils deutlich überschritten worden. Die Spitzenkonzentrationen an den sieben Messstationen bewegten sich zwischen 157 und 174 Mikrogramm pro Kubikmeter; der Grenzwert liegt bei 120 Mikrogramm.

Damit war die Ozonbelastung ähnlich hoch wie vor Jahresfrist. Vor einigen Jahren wurden gar Höchstwerte von über 180 Mikrogramm je Kubikmeter gemessen. «Diese Spitzen blieben erfreulicherweise erneut aus», schreibt das Lufthygieneamt beider Basel in einer Mitteilung.

Zwischen 64 und 355 Stunden über dem Grenzwert

Dieses misst die Ozonbelastung an sechs Messstellen, die sich in Basel-Stadt (Feldbergstrasse, St. Johanns-Platz und Chrischona), im Baselbiet (Sissach) sowie im Solothurnischen (Dornach und Brunnersberg bei Laupersdorf) befinden. Letztere beide Stationen werden vom Lufthygieneamt beider Basel und Kanton Solothurn gemeinsam betrieben. In Binningen betreut das Bundesamt für Umwelt eine weitere Messstelle.

Im Juni und im vergangenen Monat wurden zwischen 64 Stunden an der Feldbergstrasse und 355 Stunden auf dem Brunnersberg, einer Jurahöhe, über 120 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Dazwischen lagen die Anzahl Stunden in Sissach (312), Binningen (272), auf dem St. Johanns-Platz (260), auf der Chrischona (259) und in Dornach (251).

Verglichen mit dem Vorjahr war die Ozonbelastung heuer ähnlich hoch; sie lag 2022 zwischen 10 Stunden an der Feldbergstrasse und 385 Stunden auf der Chrischona.

Die höchsten Konzentrationen an den sieben Messstellen lagen diesen Sommer nahe beieinander – 157 Mikrogramm (Feldbergstrasse) und 174 Mikrogramm (Binningen). Letztes Jahr bewegten sie sich zwischen 137 und 172 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Farbloses, stechend riechendes Gas

An der Feldbergstrasse in Basel wird seit 2022 die Ozonkonzentration ebenfalls gemessen. An stark befahrenen Strassen sind die Werte von Ozon tiefer, weil dieses von Stickstoffmonoxid abgebaut wird. Stickstoffmonoxid stammt, vor allem im Sommer, aus den Verbrennungsmotoren der Fahrzeuge.

Die Ozonkonzentration darf im Stundenmittel während höchstens einer Stunde im Jahr einen Wert von 120 Mikrogramm je Kubikmeter überschreiten. Dies legt die Luftreinhalteverordnung fest. Die Belastung wird deshalb in Anzahl Stunden über diesem Grenzwert angegeben. Wenn im Sommer über mehrere Tage heisses und sonniges Wetter herrscht, bildet sich entsprechend viel Ozon, und der Grenzwert wird überschritten.

Ozon ist ein farbloses, stechend riechendes Gas, das die Augen und Schleimhäute der Atemwege reizt und die Leistungsfähigkeit der Lunge einschränkt. Es schädigt Bäume und Pflanzen. Ozon wird aus den Vorläuferschadstoffen flüchtige organische Stoffe und Stickstoffdioxid in den unteren Luftschichten gebildet. Zudem benötigt es zur Entstehung UV-Strahlen der Sonne und hohe Temperaturen. In den kühleren Nachtstunden wird Ozon wieder abgebaut.