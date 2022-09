Massnahmen Drohende Energie-Mangellage: Wo es in der Region Basel dunkler und kälter wird Beide Basel haben Strommassnahmen angekündigt. Im Baselbiet kommuniziert mit Binningen eine erste Gemeinde ihr Sparprogramm. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Weihnachtsbeleuchtungen, wie etwa beim Schloss im Jahr 2018, wird es dieses Jahr in Binningen nicht geben. Juri Junkov

Binningen wird zum Baselbieter Vorreiter in Sachen Energiesparmassnahmen: Die Gemeinde hat informiert, welche Schritte sie nimmt, um wegen der drohenden Mangellage Strom zu sparen. Die Liste ist lang, sie reicht vom Senken der Wassertemperatur im Hallenbad von 28 auf 26 Grad sowie der Schliessung der Sauna bis zum Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung. Auch beide Basel haben in diesen Tagen Massnahmen beschlossen. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Im Baselbiet wird die Heiztemperatur in allen 194 Gebäuden der kantonalen Verwaltung – auch in Schulhäusern – auf 19 Grad gesenkt. Die Temperatur gilt bereits für die kantonalen Liegenschaften in Basel-Stadt. Schulhäuser und Kindergärten sind dort ausgeschlossen, diese dürfen auf 20 bis 21 Grad geheizt werden. Im Stadtkanton werden ausserdem die Heizabsenkung über Nacht und am Wochenende verlängert, die Beheizung von Schulhäusern während der Ferienzeiten reduziert und Dienstgaragen und Abstellhallen nicht mehr geheizt.

Die Temperatur in Räumen, die nicht regelmässig verwendet werden, wird auf 15 Grad reduziert. In Räumen und Gebäuden bei dauerhaftem Leerstand wird die Heizung ganz zurückgedreht und der Frostschutz aktiviert. Binningen senkt die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden wie Verwaltungsgebäude, Schulen und Sportanlagen um zwei Grad.

Beim Händewaschen wird es etwas unangenehmer: In den Verwaltungsgebäuden des Kantons Baselland wird das Warmwasser abgestellt. Dazu hat sich auch die Gemeinde Binningen entschieden. Heizlüfter, Ventilatoren, Luftbefeuchter und ähnliche Geräte sind in den Büros der Gemeindeverwaltung nun auch verboten. Basel-Stadt verbietet mobile Klimageräte an den Arbeitsplätzen der Verwaltung ebenfalls. Es wird ausserdem empfohlen, wenn möglich Treppen statt Lifts zu nutzen.

In Binningen könnte das der Fall sein: Die Gemeinde prüft derzeit die maximal mögliche Reduktion oder das vollständige Abschalten der öffentlichen Beleuchtung in der Nacht. Die Massnahme wird umgesetzt, sobald die Prüfung mit dem Kanton, den Nachbargemeinden und der Primeo Energie abgeschlossen ist. Die Aussenbeleuchtung von öffentlichen Gebäuden wird abgestellt. Im Stadtkanton werden neu Objekte wie etwa das Rathaus oder die Mittlere Brücke nicht mehr beleuchtet, auch die Brunnenbeleuchtungen werden ausgeschaltet. Per 1. September wurde ausserdem in den städtischen Parkhäusern die Beleuchtung reduziert.

In Binningen fällt die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr aus. Im Kanton Basel-Stadt heisst es auf Anfrage, dass die Weihnachtsbeleuchtungen in der Innenstadt durch eine Vielzahl von privaten und staatlichen Akteuren realisiert werden, weshalb man eine gemeinsame Regelung anstrebe.

Dazu gehört etwa der Verzicht auf die frühmorgendliche Einschaltung der Beleuchtungen. Sowohl an der Herbstmesse als auch am Weihnachtsmarkt sollen alle Teilnehmenden tagsüber die Lichter auf das Nötigste reduzieren und ganz auf Lichter verzichten, wo es der Betrieb und die Sicherheit zulassen, schreibt der Kanton auf Anfrage. Bei Fahrgeschäften soll auf Leerfahrten verzichtet werden.

In den kantonseigenen Gebäuden des Baselbiets wird auf Beleuchtungen ohne Einfluss auf die Arbeitstätigkeit oder Sicherheit verzichtet. Im Stadtkanton werden nicht zwingend benötigte und nicht sicherheitsrelevante Lichtquellen in Innenräumen abgeschaltet. Noch vorhandene herkömmliche Leuchtmittel und Lampen werden ausserdem durch LED-Leuchtmittel ersetzt.

Die Gemeinde Binningen hat alle Möglichkeiten auszuschöpfen versucht: Neben den genannten Massnahmen müssen in der Verwaltung alle Geräte bei Nichtbenutzung vollständig abgestellt werden, abhängig von der weiteren Entwicklung könnte das Hallenbad im Bedarfsfall vorübergehend geschlossen werden.

Die Gemeinde will ausserdem zum Stromsparen animieren. Sie kommuniziert aktiv die Kampagne des Bundes und sucht den Dialog mit dem Einzelhandel und lokalen Unternehmen, um gemeinsame Aktionen zu definieren. Der Kanton Basel-Stadt will in den Büros auf Einzelarbeitsdrucker, die nicht absolut notwendig sind, verzichten.

Geräte sind ausserdem bei Nichtgebrauch und längerem Verlassen von Räumen ganz auszuschalten – genannt werden etwa Computer, Bildschirme, Drucker und Kaffeemaschinen. Letztlich wird der Richtwert für die maximale Raumtemperatur in den kantonseigenen Rechenzentren und Serverräumen auf mindestens 26 Grad festgelegt, die Kühlung wird entsprechend angepasst.

Neben den Schulhäusern und Kindergärten gilt die Höchsttemperatur von 19 Grad im Kanton Basel-Stadt für Gebäude mit speziellen funktionalen Anforderungen nicht. In Binningen sind Energiebezüge ausgeschlossen, die ausschliesslich und direkt über eine eigens dafür vorgesehene Fotovoltaikanlage erzeugt werden.