Medien Die bewegte Geschichte der bz: Von einem Unerschrockenen, der auszog, gelesen zu werden Vor wenigen Tagen verliess die bz die historischen Lüdin-Räumlichkeiten in Liestal und richtete sich an der Rathausstrasse ein neues Büro für das Baselland-Ressort ein. Die Zeitung aus der Baselbieter Kantonshauptstadt, die heute vor allem in Basel produziert wird, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich.

Von der Bahnhofstrasse aus bot sich den Liestalern einst dieses Bild der Buchbinderei. Bild: Staatsarchiv Baselland

Der Name Lüdin AG prangt zwar noch immer an den Räumlichkeiten an der Rheinstrasse in Liestal. Doch im Innern des altehrwürdigen Gebäudes ist mittlerweile alles leer gefegt. Die Zeitungsredaktion und die Druckerei, die seit fast 200 Jahren dort untergebracht waren, sind verschwunden.

Auf dem Lüdin-Areal, zwischen Bahnhof, Altstadt und Kantonalbank gelegen, entsteht in den kommenden Jahren eine Grossüberbauung. Die bz, die dort fast seit Anbeginn ihre Baselland-Redaktion betrieb und bis ins 21. Jahrhundert hinein auch in der Liegenschaft gedruckt wurde, musste kürzlich ausziehen. Für die Redaktorinnen und Redaktoren ist damit die Zeit vorbei, in der sie ihre Artikel in einer Umgebung schreiben, in der einst schon die ersten Ausgaben produziert wurden. Wobei: Die neue Redaktion befindet sich an der Rathausstrasse in der Altstadt – und damit nur einen Katzensprung entfernt. Wir nehmen den Umzug zum Anlass, einen Blick auf die bewegte Geschichte dieser Zeitung zu werfen.

Ohne Kantonstrennung gäbe es die Zeitung wohl nicht

Heute arbeiten die Redaktionsmitglieder in den Büros in Liestal und in Basel eng zusammen, um der Leserschaft eine vielfältige Berichterstattung aus der Region Basel zu bieten. Lange Zeit wäre eine solche Partnerschaft unbedenkbar gewesen: Im Zuge der Basler Kantonstrennung entwickelten sich auf dem Land und in der Stadt eigenständige Zeitungen. In Basel erschien die «Baseler Zeitung», die zum Ziel hatte, die revolutionäre Bewegung auf dem Land einzudämmen. Als Reaktion darauf kaufte der Baselbieter Landschreiber Benedikt Banga eine Druckerpresse. In den ersten Monaten stand sie im Liestaler Regierungsgebäude. Anschliessend wanderte sie in die Räumlichkeiten an der heutigen Rheinstrasse.

Am 1. Juli 1832 gab Benedikt Banga zum ersten Mal die Zeitung «Der unerschrockene Rauracher» heraus. In seinem Untertitel bezeichnete sich dieser als ein «Schweizerisches, wahrheitsliebendes Blatt für Religion, vernünftiges Volksrecht und Aufklärung». Die Zeitung verstand sich als eine offizielle Institution des noch jungen Kantons, der jedoch nur eine kurze Lebensdauer beschieden war.

Auch wenn der Titel die Auflage nicht über 600 Exemplare steigern konnte und schon nach fünf Jahren wieder einging, gilt er als Vorgänger der bz. Bis diese zum ersten Mal unter das Baselbieter Volk kam, vergingen zwei Jahrzehnte. Nach mehreren Namenswechseln erschien am 1. Juli 1854 in der Druckerei Lüdin und Walser zum ersten Mal die «Basellandschaftliche Zeitung». Mit dem ersten Herausgeber Matthias Lüdin ging die Verantwortung für die Zeitung und die angegliederte Druckerei in die Hände der Familie Lüdin.

Ein Parteiblatt, das sich gegen Extreme stellte

In Abgrenzung zu einigen oppositionellen Blättern im Baselbiet fuhr die neue Zeitung einen regierungsfreundlichen Kurs. Obwohl sich die Zeitung im Verlauf der Jahrzehnte von der Position als Verlautbarungsorgan des Regierungsrats entfernen konnte, blieb es von der Politik durchdrungen. «Das Blatt stand lange dem Freisinn nahe, was sich unter anderem darin zeigte, dass die angestellten Redaktoren Mitglied der FDP sein mussten», sagt Roger Blum. Es gibt kaum jemanden, der sich mit der Vergangenheit der bz besser auskennt als der in Liestal geborene Historiker und Medienwissenschaftler. Der ehemalige SRG-Ombudsmann realisiert derzeit ein Buchprojekt über die Geschichte des Blattes.

In der Druckerei Lüdin in Liestal wurde nicht nur eine Zeitung gedruckt, sondern wurden auch viele Druckaufträge ausgeführt. Bild: Staatsarchiv Baselland

«Die wenige Seiten starke Zeitung wurde von einem einzelnen Redaktor verantwortet», erklärt Blum. Ein Anschluss an verschiedene Nachrichtenagenturen, mit deren Texten über die Schweiz und das Ausland er einen grossen Teil der Zeitungsspalten füllen konnte, erleichterte ihm die Arbeit. «Zudem konnte der Redaktor auf eine stattliche Zahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Politikern zählen, die Beiträge verfassten.» War die Zeitung in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens mehrmals wöchentlich erschienen, mauserte sich die bz im Jahr 1898 zu einer Tageszeitung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfügte das Blatt über eine Auflage von rund 6000 Stück – eine Zahl, die man in der Folge konstant erhöhen konnte.

In der Buchdruckerei der Gebrüder Lüdin an der Rheinstrasse war nicht nur die Redaktion der bz, sondern auch eine Druckerei, die verschiedene Aufträge ausführte, untergebracht. Gleich nebenan betrieben die Gebrüder eine Buchhandlung und Papeterie. Im Gegensatz zu den Anfängen der Zeitung ist die Geschichte des Blattes in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weniger gut dokumentiert, wie auch Roger Blum bei seinen Recherchen feststellen musste. Beim Studium der Zeitungen ist ihm jedoch aufgefallen, dass sich die Zeitung immer wieder gegen politische Extreme stellte: «Zuerst wurde gegen den um sich greifenden Sozialismus angeschrieben. Später dann auch gegen den Nationalsozialismus und gegen den Kommunismus.» Eine Wiedervereinigung mit Basel-Stadt, die ab den 1930er-Jahren diskutiert wurde, kam für das Blatt nicht infrage.

Eine allmähliche Öffnung zu einer Forumszeitung

Vielen alteingesessenen Liestalerinnen und Liestalern ist der Begriff «Lüdi-Zitig» oder sogar «Lüdi-Times» für die bz ein Begriff. «Der Ausdruck ist in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts aufgetaucht», sagt Blum. Zur damaligen Zeit bestand die Redaktion noch aus zwei Personen. Dies ändert sich kontinuierlich ab 1965, als die Abonnentinnen und Abonnenten der eingegangenen Tageszeitung «Landschäftler» übernommen wurden. Es ist der Beginn einer politischen Öffnung der Zeitung und einer Verbesserung der journalistischen Qualität. Teil davon war auch die Gründung eines Einmannbüros in Basel im Jahr 1977. In grösseren Redaktionen an verschiedenen Standorten in der Stadt sollten ihm viele Mitarbeitende folgen.

Die Druckerei an der Liestaler Rheinstrasse verfügte über eindrückliche Druckmaschinen. Bild: Staatsarchiv Baselland

Ressorts, wie sie heute bei einer Tageszeitung nicht mehr wegzudenken sind, existierten im Blatt lange Zeit kaum. «Eine eigentliche Rubrizierung fand erst unter den beiden Chefredaktoren Walo Forster und Franz C. Widmer statt», sagt Roger Blum. Die beiden konnten von einer vergrösserten Redaktion profitieren. Der Zeitung ging es durch steigende Inserateeinnahmen und Abonnentenzahlen gut. Die kontinuierliche Loslösung von der starken freisinnigen Prägung ermöglichte es, neue Leserschichten zu erschliessen. Das Blatt entwickelte sich zu einer Zeitung, die zwar liberal-bürgerlich blieb, sich aber auch den anderen politischen Richtungen öffnete.

Die Parteipresse, welche die Schweizer Zeitungslandschaft während Jahrzehnten geprägt hatte, befand sich im Niedergang. Die vom Kalten Krieg und von der 68er-Bewegung veränderte Gesellschaft führte zu einer Aufweichung der starren Front zwischen den bürgerlichen Parteien. Zudem verlangten die Konsumentinnen und Konsumenten immer stärker nach Zeitungen, die es ihnen erlaubten, sich selber eine Meinung zu bilden.

In diesem Umfeld übernahm Mathis Lüdin 1978 in fünfter Generation die Geschicke der bz. Die Transformation von einer Partei- zu einer Forumszeitung hing eng mit seiner Person zusammen. Das Image als FDP-Partei wollte Lüdin ablegen. «Vor meiner Zeit wäre es undenkbar gewesen, dass unsere Journalisten über eine SP-Versammlung schreiben», sagt Mathis Lüdin. Unter seiner Ägide konnte die Redaktion von anfänglich 5 auf 25 Personen erweitert werden.

Zuerst übernimmt man, dann wird man selber übernommen

Während es in Liestal lief, musste in Laufen ein Blatt, das sich nur schwer von seiner politischen Gesinnung trennen konnte, die Segel streichen. Am 31. August 1992 erschien die «Nordschweiz», eine der CVP nahe stehende katholisch-konservative Tageszeitung aus dem Laufental, zum letzten Mal. Am nächsten Tag fanden die Abonnenten des Blattes mit Redaktionen in Laufen und Basel, ehemaliges «Volksblatt», zum ersten Mal die bz in ihrem Briefkasten. Durch die Übernahme konnte die Liestaler Zeitung ihre Auflage auf einen Schlag auf rund 31’000 Exemplare erhöhen.

Beinahe gleichzeitig pachtete die «Basler Zeitung» die Verlagsrechte des eingegangenen freisinnigen Laufner «Volksfreunds». Mit kurzlebigen Redaktionen in Laufen bauten die beiden Zeitungen die Berichterstattung über das Laufental und das Schwarzbubenland zeitweise stark aus. In der einstigen Hauptredaktion der «Nordschweiz» an der Petersgasse in Basel richtete sich die bz ein neues Aussenbüro ein. Der Name der übernommenen Zeitung ergänzte den bestehenden Schriftzug auf der Frontseite.

Verleger Mathis Lüdin (rechts) verkaufte die bz im Jahr 2006 an Peter Wanner. Bild: Alex Spichale

Verleger Mathis Lüdin führte die Zeitung als Patron alter Schule. «Einmal pro Woche fand eine Redaktionssitzung statt, an der ich auch teilnahm», erinnert er sich. «Die Redaktorinnen und Redaktoren konnten mir alle Fragen stellen.» Immer häufiger wurde dabei auch der Geschäftsgang der Zeitung zum Thema. Nach Jahrzehnten des Wachstums hatte man den Zenit überschritten. Zurückgehende Inserateeinnahmen und sinkende Abonnentenzahlen machten dem Unternehmen zu schaffen. «Wir merkten, dass es langsam eng wird mit den Anzeigenverkäufen und den Abos», sagt Lüdin. Um die bz am Leben zu erhalten, musste sich der Verleger zu einem Schritt entscheiden, der ihm schwerfiel: er verkaufte das Baselbieter Blatt im Jahr 2006 an die AZ Medien des Badeners Peter Wanner, der bis zum heutigen Tag als Verleger dieser Zeitung amtet. Durch das Joint Venture der AZ Medien mit der NZZ-Mediengruppe gehört das Blatt mittlerweile dem Medienkonzern CH Media an.

Viele Medien buhlen im Raum Basel um die Gunst des Publikums

Für Mathis Lüdin war der Entscheid, die Eigenständigkeit aufzugeben, rückblickend betrachtet richtig, wie er betont: «So existiert die Zeitung noch heute.» Hätte man sich mit der «Basler Zeitung» zusammengeschlossen, gäbe es nur noch eine Tageszeitung in der Region, ist für ihn klar. Als wenig später, im Jahr 2010, ruchbar wurde, dass der SVP-Doyen Christoph Blocher als Besitzer der Konkurrentin vom Aeschenplatz amtet, konnte man einige Tausend Neuabonnenten in Basel gewinnen. Die Stadt-Redaktion, die sich heute an der Viaduktstrasse befindet, wurde personell aufgestockt.

In Liestal zog die Land-Redaktion wiederum nach einem kurzzeitigen Unterbruch vor knapp zehn Jahren wieder zurück ins Lüdin-Gebäude. Möglich geworden war die Rückkehr durch die Schliessung der Papeterie und Buchhandlung der Lüdin AG. Mit der Aufgabe des noch verbliebenen Digitaldrucks beendete das Unternehmen kürzlich sein operatives Geschäft.

Die bz hat hingegen überlebt und bleibt ihrer Herkunft mit einem Büro in der Baselbieter Kantonshauptstadt treu. Aktuell verfügt die Zeitung über eine Auflage von 19’481 Stück. Auf einem lebendigen Medienplatz Basel buhlt sie weiterhin um die Gunst des Publikums.